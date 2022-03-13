Европарламент требует освободить похищенного украинского журналиста Батурина и других похищенных людей

"Мы, члены Европейского парламента, самыми категорическими высказываниями осуждаем похищение российскими оккупантами журналиста Олега Батурина в городе Каховка в Украине. Европейский парламент требует немедленно отпустить Олега Батурина и всех недавно похищенных людей, – цитирует агентство заявление. – Мы также призываем мировое сообщество к поддержке данного требования в отношении всех похищенных журналистов и граждан в Украине. Полная ответственность за эти преступления лежит на Российской Федерации".

Это требование выдвинули:

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Журналист местной газеты "Новий день" Олег Батурин исчез в Каховке Херсонской области 12 марта. По словам жены журналиста, около 16.00 ему позвонил знакомый и предложил встретиться рядом с автостанцией, которая находится недалеко от его дома.

"Около 16.30 Олег пошел на встречу, оставив дома телефон и документы. Обещал вернуться через 20 минут. Но не вернулся", – сказала она. В местных чатах сообщали о присутствии российских военных на автостанции около 16.50 12 марта.

В связи с этим под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.