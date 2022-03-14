ЕС утвердил четвертый пакет санкций против РФ

Новые санкции вступят в силу, как только они будут опубликованы в Официальном журнале ЕС Фото: depositphotos.com

Новый пакет санкций направлен против физических и юридических лиц, причастных к войне против Украины, а также ряда секторов российской экономики.

* #Ukraine | Approbation par le COREPER II d’un 4ème paquet de sanctions en concertation avec nos partenaires internationaux, qui vise des individus et des entités impliqués dans l’agression contre l’Ukraine, ainsi que plusieurs secteurs de l’économie russe. * 1/3 #PFUE2022 — Présidence française du Conseil de l’UE * (@Europe2022FR) March 14, 2022

Новые санкции вступят в силу, как только они будут опубликованы в Официальном журнале Европейского союза.

Кроме того, постпреды ЕС также одобрили заявление во Всемирную торговую организацию относительно агрессии России против Украины. В заявлении говорится об отмене преимуществ, которыми Россия пользуется как член организации, и о прекращении рассмотрения заявки Беларуси на вступление в ВТО.