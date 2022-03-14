ЕС утвердил четвертый пакет санкций против РФ

Новый пакет санкций направлен против физических и юридических лиц, причастных к войне против Украины, а также ряда секторов российской экономики.
* #Ukraine | Approbation par le COREPER II d’un 4ème paquet de sanctions en concertation avec nos partenaires internationaux, qui vise des individus et des entités impliqués dans l’agression contre l’Ukraine, ainsi que plusieurs secteurs de l’économie russe. * 1/3 #PFUE2022— Présidence française du Conseil de l’UE * (@Europe2022FR) March 14, 2022
Новые санкции вступят в силу, как только они будут опубликованы в Официальном журнале Европейского союза.
Кроме того, постпреды ЕС также одобрили заявление во Всемирную торговую организацию относительно агрессии России против Украины. В заявлении говорится об отмене преимуществ, которыми Россия пользуется как член организации, и о прекращении рассмотрения заявки Беларуси на вступление в ВТО.
Le COREPER a également approuvé une déclaration à l’OMC sur l’agression russe contre l’#Ukraine qui porte sur la suspension de l’application de la clause de la nation la plus favorisée à la Russie et la suspension de l’examen de la candidature de la Biélorussie à l’OMC. 3/3— Présidence française du Conseil de l’UE * (@Europe2022FR) March 14, 2022
В течение февраля – марта ЕС вел три пакета санкций против РФ и Беларуси за агрессию против Украины, в том числе запретил операции с центробанками двух стран и отключил некоторые российские и белорусские банки от международной межбанковской системы SWIFT.
Четвертый пакет санкций ЕС анонсировал после двухдневного неформального саммита лидеров Евросоюза, который 10–11 марта проходил во Франции. На этом саммите ЕС пообещал помочь восстановлению Украины после окончания войны, а также рассмотрел ее заявку на вступление в союз. В заявлении сказано, что ЕС "будет еще больше укреплять связи и углублять партнерство [с Украиной], чтобы поддержать ее в движении по европейскому пути". "Украина принадлежит нашей европейской семье", – подчеркнули лидеры ЕС. Участник саммита, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что этим заявлением "лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции".
Санкции против РФ также ввели США, Канада, Австралия, Япония и Великобритания.
11 марта президент США Джон Байден объявил о дополнительных санкциях против РФ. Он рассказал, что США и союзники лишат Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения. Кроме того, США решили запретить ввозить в Россию доллары, а также наложить ограничения на ряд российских политиков, бизнесменов и членов их семей. Под санкции, в частности, попали жена и взрослые дети пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова (сам он уже находился в санкционном списке).
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, Россия сейчас – самая подсанкционная страна в мире. С 2014 года против нее ввели 6,3 тыс. ограничений, около 3,6 тыс. из них – за вторжение, начавшееся 24 февраля.