Мининфраструктуры призвало усилить санкции против России в сфере судоходства

Также Мининфраструктуры призывает не получать конвенционных, технически-эксплуатационных, бункеровочных, провизионных или любых других услуг от юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, или таких, где конечными бенефициарами, собственниками, членами или участниками (акционерами) являются граждане России и физические лица, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с законом Украины "О санкциях".
В связи с нарушением Российской Федерацией положений международного права Украина уже запретила плавание во внутренних водах Украины и заход в порты Украины судов под флагом Российской Федерации, судов, собственниками, участниками (акционерами, членами) или конечными бенефициарами которых являются граждане РФ, юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации, а также физические и юридические лица, в отношении которых применены санкции (в соответствии с законом Украины "О санкциях").
Также запрещен заход судов под флагом Украины в порты Российской Федерации.
"Только совместными усилиями украинцев и наших международных партнеров мы сможем заставить Россию ответить за все человеческие смерти, вызванные проявлением невиданной в ХХІ веке агрессии", – подчеркнули в министерстве.
В ведомстве также напомнили, что Украина направила около 50 обращений в адрес ведущих морских государств и ассоциаций мира с информацией о вторжении Российской Федерации в Украину и фактами грубого нарушения ею международного морского права. Украина требует остановить морское сообщение с портами РФ, а также обслуживание российских судов в иностранных портах.
Война России против Украины. Главное
Судоходство возле российских портов сократилось на треть после введения санкций против России в связи с ее вторжением в Украину, писал The Wall Street Journal 9 марта.
Великобритания еще в феврале решила закрыть порты для всех судов, связанных с РФ. Канада объявила о решении закрыть порты и внутренние воды для российских торговых и рыболовных судов 1 марта.
Крупные контейнерные компании, в том числе датская судоходная компания Maersk, сингапурская Ocean Network Express, немецкая Hapag Lloyd и швейцарская MSC, решили остановить все контейнерные перевозки в Россию и из нее, об этом писало Reuters.