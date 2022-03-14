Мининфраструктуры призвало усилить санкции против России в сфере судоходства

Украина требует остановить морское сообщение с портами РФ, а также обслуживание российских судов в иностранных портах, подчеркнули в Мининфраструктуры Фото: Міністерство інфраструктури України / Telegram

Также Мининфраструктуры призывает не получать конвенционных, технически-эксплуатационных, бункеровочных, провизионных или любых других услуг от юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, или таких, где конечными бенефициарами, собственниками, членами или участниками (акционерами) являются граждане России и физические лица, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с законом Украины "О санкциях".

В связи с нарушением Российской Федерацией положений международного права Украина уже запретила плавание во внутренних водах Украины и заход в порты Украины судов под флагом Российской Федерации, судов, собственниками, участниками (акционерами, членами) или конечными бенефициарами которых являются граждане РФ, юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации, а также физические и юридические лица, в отношении которых применены санкции (в соответствии с законом Украины "О санкциях").

Также запрещен заход судов под флагом Украины в порты Российской Федерации.

"Только совместными усилиями украинцев и наших международных партнеров мы сможем заставить Россию ответить за все человеческие смерти, вызванные проявлением невиданной в ХХІ веке агрессии", – подчеркнули в министерстве.

В ведомстве также напомнили, что Украина направила около 50 обращений в адрес ведущих морских государств и ассоциаций мира с информацией о вторжении Российской Федерации в Украину и фактами грубого нарушения ею международного морского права. Украина требует остановить морское сообщение с портами РФ, а также обслуживание российских судов в иностранных портах.

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