"Косим так называемую элиту – рашистских морпехов". Украинские пограничники рассказали об обороне Мариуполя

В ведомстве отметили, что сейчас с Мариуполем ограничена связь Фото: ЕРА

"Продолжаем давать отпор оркам в Мариуполе. Косим так называемую элиту – рашистских морпехов. Бывший владелец шевронов и нашивок (на фото) уже "освободился" и никогда не доест свой сухпай", – говорится в сообщении.

Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

В ведомстве отметили, что сейчас с Мариуполем ограничена связь.

"Но когда есть возможность, пограничники сообщают, что вместе с бойцами ВСУ и НГУ будут защищать город и горожан и безжалостно бить захватчиков, несмотря на то, шевроны каких спецподразделений те носят", – подчеркнули в Госпогранслужбе.

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