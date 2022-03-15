"Косим так называемую элиту – рашистских морпехов". Украинские пограничники рассказали об обороне Мариуполя

"Продолжаем давать отпор оркам в Мариуполе. Косим так называемую элиту – рашистских морпехов. Бывший владелец шевронов и нашивок (на фото) уже "освободился" и никогда не доест свой сухпай", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что сейчас с Мариуполем ограничена связь.
"Но когда есть возможность, пограничники сообщают, что вместе с бойцами ВСУ и НГУ будут защищать город и горожан и безжалостно бить захватчиков, несмотря на то, шевроны каких спецподразделений те носят", – подчеркнули в Госпогранслужбе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр города Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло 2357 жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.