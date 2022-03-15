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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В районе Мариуполя российские оккупанты понесли потери и отступили – Генштаб ВСУ

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Мариуполь находится в окружении
Мариуполь находится в окружении
Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram

По состоянию на 00.00 вторника, 15 марта, наблюдаются попытки российских оккупантов усилить наступление в направлении Харькова. Об этом проинформировал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Продолжается формирование дополнительных оккупационных подразделений для ведения боевых действий на территории Украины. По имеющейся информации, противником запланировано усиление группировки войск ВС РФ на харьковском направлении", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что боевые действия ведутся на волынском, полесском, северском, слобожанском, донецком, таврийском направлениях.

"На авдеевском направлении в районе населенного пункта Каменка во время проведения разведки боем оккупанты понесли значительные потери, вынуждены были отойти. На волновахском направлении враг не прекращает попыток прорыва в направлении Угледара", – рассказали в Генштабе.

Оккупанты продолжают попытки захватить Мариуполь.

"Украинскими воинами были успешно отражены атаки захватчиков. Общие потери противника составили около 150 человек, два танка, семь БМП и один БТР. После понесенных потерь оккупанты прекратили наступательные действия и отступили", – объяснили в ВСУ.

Потери понес еще ряд подразделений российских войск в Украине.

"В Черноморской и Азовской операционных зонах признаков подготовки к проведению морской десантной операции не обнаружено", – подчеркнули в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/272549558391463

Война России против Украины. Главное

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину российских войск и заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Мариуполь находится в окружении, в городе проблемы с коммунальными услугами, продуктами, лекарствами, жилые кварталы постоянно обстреливаются оккупантами.

Теги: Россия, война, Генштаб ВСУ, оккупация, Мариуполь, Волноваха, вторжение, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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