В районе Мариуполя российские оккупанты понесли потери и отступили – Генштаб ВСУ

"Продолжается формирование дополнительных оккупационных подразделений для ведения боевых действий на территории Украины. По имеющейся информации, противником запланировано усиление группировки войск ВС РФ на харьковском направлении", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что боевые действия ведутся на волынском, полесском, северском, слобожанском, донецком, таврийском направлениях.

"На авдеевском направлении в районе населенного пункта Каменка во время проведения разведки боем оккупанты понесли значительные потери, вынуждены были отойти. На волновахском направлении враг не прекращает попыток прорыва в направлении Угледара", – рассказали в Генштабе.

Оккупанты продолжают попытки захватить Мариуполь.

"Украинскими воинами были успешно отражены атаки захватчиков. Общие потери противника составили около 150 человек, два танка, семь БМП и один БТР. После понесенных потерь оккупанты прекратили наступательные действия и отступили", – объяснили в ВСУ.

Потери понес еще ряд подразделений российских войск в Украине.

"В Черноморской и Азовской операционных зонах признаков подготовки к проведению морской десантной операции не обнаружено", – подчеркнули в Генштабе.

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