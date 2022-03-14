Захарова и высокопоставленные военные РФ стали подозреваемыми в преступлениях против Украины – Офис генпрокурора

Установлено, что главнокомандующий ВКС "организовал вторжение российской авиации на территорию Украины и нанесение ракетно-бомбовых ударов, в том числе по гражданским объектам", что привело к гибели мирных граждан и разрушению жилья и гражданской инфраструктуры. Он подозревается в подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.

Начальник радиохимбиовойск РФ и Захарова "своими действиями способствовали ведению другими соучастниками войны против Украины".

"Они публично распространяли ложную информацию о действиях представителей властей Украины. Содействовали разжиганию национальной розни и совершали другие действия в нарушение территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Ведомство отмечает, что максимальное наказание, которое предусмотрено Уголовным кодексом Украины, – пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова уведомила в Facebook, что в связи с войной России против Украины подозрение вручено уже 65 российским топ-чиновникам и высокопоставленным военным.

Война России против Украины. Главное