Зеленский внес на рассмотрение Рады законопроект о продлении в Украине режима военного положения

Указа Зеленского о продлении военного положения пока нет на его сайте Фото: Офіс Президента України / Facebook

Документом предлагается утвердить указ президента от 14 марта №133/2022 о продлении военного положения.

Сам указ на сайте президента пока не опубликован.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что 26 марта, когда заканчивается действие военного положения, оно продлевается еще на 30 дней.

Война России против Украины. Главное

Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.