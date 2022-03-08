Кабмин Украины разрешил в военное время регистрировать браки при отсутствии одного или обоих брачующихся

Без личного присутствия жениха или невесты брак может регистрироваться, если речь идет о военнослужащих Вооруженных сил Украины, СБУ, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Национальной гвардии и другого воинского формирования, полицейских, представителях службы гражданской защиты, Государственного бюро расследований, Государственной уголовно-исполнительной службы, руководящего состава Национального антикоррупционного бюро, Бюро экономической безопасности, сотрудников медучреждения.

"Акт [регистрации брака] может составляться без личного присутствия одного или обоих молодоженов с использованием доступных средств видеосвязи с одним или обеими брачующимися", – сказано в постановлении.

Омбудсмен Украины Людмила Денисова отметила в Facebook, что регистрировать такие браки могут руководители силовых структур, а также руководитель медучреждения, в котором находятся молодожены.