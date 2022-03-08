Кабмин Украины разрешил в военное время регистрировать браки при отсутствии одного или обоих брачующихся

Без личного присутствия жениха или невесты брак может регистрироваться, если речь идет о военнослужащих Вооруженных сил Украины, СБУ, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Национальной гвардии и другого воинского формирования, полицейских, представителях службы гражданской защиты, Государственного бюро расследований, Государственной уголовно-исполнительной службы, руководящего состава Национального антикоррупционного бюро, Бюро экономической безопасности, сотрудников медучреждения.
"Акт [регистрации брака] может составляться без личного присутствия одного или обоих молодоженов с использованием доступных средств видеосвязи с одним или обеими брачующимися", – сказано в постановлении.
Омбудсмен Украины Людмила Денисова отметила в Facebook, что регистрировать такие браки могут руководители силовых структур, а также руководитель медучреждения, в котором находятся молодожены.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам в разных регионах Украины.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 8 марта погибло более 400 мирных жителей, ранения получили около 800 человек. Известно, что среди погибших в Украине – 41 ребенок. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери российских оккупантов по состоянию на 8 марта составили более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также сотни танков и других бронемашин, десятки артиллерийских систем, самолетов, вертолетов и другой военной техники.
Россия свои потери официально не озвучивает.
РФ отказывается забирать тела погибших в Украине российских военных, заявила 7 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.