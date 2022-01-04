  "Ха-ха-ха, у Ани брак неудачный, ей не повезло". Седокова откровенно рассказала о проблемах в третьем браке с молодым баскетболистом

"У меня муж играет в баскетбол. Он один из лучших баскетболистов в Латвии и здесь, в России. В прошлом году так получилось, что посреди сезона из-за "короны" и плохих результатов спонсоры прекратили финансирование и распустили всю команду. Для меня самым большим челленджем было принимать своего партнера без его идентификации, а исключительно как человека, как отца", – заявила певица.

Седокова отметила, что увольнение мужа не отразилось на финансовом благополучии семьи.

"У нас все в порядке финансово. Он достаточно долго работал, и у нас [все] есть. Но когда ты идентифицируешь партнера не как топ-10 в этой стране, а принимаешь мужчину, за которым ты замужем, как человека – такой год принятия у меня был. Когда ты любишь, ты любишь человека не за какие-то фантики, ты любишь его за конфетку", – призналась знаменитость.

По словам Седоковой, в тот период она столкнулась с травлей.

"Мы проходили очень сложный путь – сотни людей травят со всех сторон и говорят: "Ха-ха-ха, так вот у Ани брак неудачный, ей не повезло, ха-ха-ха", – рассказала она.

Седокова отметила, что они вместе с мужем преодолели эти трудности.

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Видео: Независимые / YouTube