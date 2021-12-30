Бульвар Шоубиз
 
30 декабря, 2021
 
Новости

"Ну что за тигрица!" Седокова посоветовала "не впускать в свое сердце мудаков"

Анна Седокова: Я научилась трансформировать негативную энергию в успешный успех
Анна Седокова: Я научилась трансформировать негативную энергию в успешный успех
Фото: annasedokova / Instagram

Украинская певица Анна Седокова, которая последние несколько лет строит карьеру в России, 29 декабря разместила в Instagram ролик с призывом всегда и во всем прислушиваться только к себе.

На видео 39-летняя певица сидит в облегающих лосинах и свободной рубашке, опустив глаза, а за кадром слышны голоса: "Что ты вообще о себе возомнила?", "У тебя ничего не получится!", "В твоем возрасте уже поздно!" и так далее. В конце ролика Седокова поднимает глаза и говорит в камеру: "Слушай только один голос. Свой".

"Мне столько раз говорили, что у меня ничего получится. Столько раз советовали советы. Но я научилась трансформировать негативную энергию в успешный успех. О многом я расскажу уже скоро, а пока постарайся не впускать в свое сердце мудаков", – подписала видео певица.

Ролик набрал почти 100 тыс. просмотров.

"Ну что за тигрица!" – прокомментировал пост krivda.

"Мурашки пробежали по всему телу! Очень сильно!" – считает rusanovatatiana.

Контекст:

Анна Седокова родилась 16 декабря 1982 года в Киеве. Окончила Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "актер и ведущий телевидения". С 15 лет работала моделью.

С 2002-го по 2004 год Седокова была солисткой "ВИА Гры". После ухода из группы находилась в декрете. В апреле 2006 года начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце", а в сентябре того же года выступила на фестивале "Пять звезд" в Сочи под собственным именем.

У певицы трое детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году. Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.

В сентябре 2020 года Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Это третий брак певицы. Для Тиммы брак с артисткой – второй. Общих детей у пары нет. У Тиммы от предыдущих отношений есть сын Кристиан.

Теги: видео, Анна Седокова, певица, ролик
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