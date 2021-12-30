"Ну что за тигрица!" Седокова посоветовала "не впускать в свое сердце мудаков"

На видео 39-летняя певица сидит в облегающих лосинах и свободной рубашке, опустив глаза, а за кадром слышны голоса: "Что ты вообще о себе возомнила?", "У тебя ничего не получится!", "В твоем возрасте уже поздно!" и так далее. В конце ролика Седокова поднимает глаза и говорит в камеру: "Слушай только один голос. Свой".

"Мне столько раз говорили, что у меня ничего получится. Столько раз советовали советы. Но я научилась трансформировать негативную энергию в успешный успех. О многом я расскажу уже скоро, а пока постарайся не впускать в свое сердце мудаков", – подписала видео певица.

Ролик набрал почти 100 тыс. просмотров.

"Ну что за тигрица!" – прокомментировал пост krivda.

"Мурашки пробежали по всему телу! Очень сильно!" – считает rusanovatatiana.

View this post on Instagram A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)