"Какие ножки", "Мясные ляхи". Анна Седокова оголила ноги в необычной позе

"Лучший твой подарочек – это я. Девочки, все купили в подарок парням (себе) красивое нижнее белье?" – подписала снимок 39-летняя Седокова, уточнив, что это кадр из ее клипа "Пока, милый".
"Лег бы сверху", – признался в комментариях к фото shekili.5500.
"Какие ножки", – заметил vthlfy.
"Мясные ляхи", – считает e_glskn.
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Анна Седокова родилась 16 декабря 1982 года в Киеве. Окончила Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "актер и ведущий телевидения". С 15 лет работала моделью.
С 2002-го по 2004 год Седокова была солисткой "ВИА Гры". После ухода из группы находилась в декрете. В апреле 2006 года начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце", а в сентябре того же года выступила на фестивале "Пять звезд" в Сочи под собственным именем.
У певицы трое детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году. Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.
В сентябре 2020 года Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Это третий брак певицы. Для Тиммы брак с артисткой – второй. Общих детей у пары нет. У Тиммы от предыдущих отношений есть сын Кристиан.