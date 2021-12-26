"Какие ножки", "Мясные ляхи". Анна Седокова оголила ноги в необычной позе

"Лучший твой подарочек – это я. Девочки, все купили в подарок парням (себе) красивое нижнее белье?" – подписала снимок 39-летняя Седокова, уточнив, что это кадр из ее клипа "Пока, милый".

"Лег бы сверху", – признался в комментариях к фото shekili.5500.

"Какие ножки", – заметил vthlfy.

"Мясные ляхи", – считает e_glskn.

View this post on Instagram A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)