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24 декабря, 2021
 
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"Какие кайфовые-е-е", "Люблю". Муж Седоковой показал, как она его "оседлала" и поцеловала

Певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма поженились чуть больше года назад
Певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма поженились чуть больше года назад
Фото: annasedokova / Instagram

29-летний латвийский баскетболист Янис Тимма 23 декабря выложил в своем Instagram-аккаунте ролик со своей женой ­– 39-летней украинской певицей Анной Седоковой. На видео супруги танцуют возле новогодней елки, после чего Седокова запрыгивает на мужа и целует его.

"Бог никогда не дает никому подарка, который они не заслужили. Если он дает нам подарок на Рождество, это потому, что все мы способны понять и принять его. С Рождеством", – подписал видео Тимма.

За несколько часов ролик набрал больше 15 тыс. просмотров.

"Люблю", – прокомментировала пост супруга Седокова.

"Анна как пушинка запрыгнула", – написала venera.koshka.

"Какие кайфовые-е-е", – заметила dianagloster.

"Какое милое домашнее видео", – считает mashamashunichka.

Контекст:

В сентябре 2020 года Седокова вышла замуж Тимму. Это третий брак певицы. Для Тиммы брак с артисткой – второй. Общих детей у пары пока нет. У Тиммы от предыдущих отношений есть сын Кристиан,

У Седоковой трое детей от предыдуших отношений. Старшая Алина (2004) – дочь от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году. Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.

Теги: Рождество, Анна Седокова, семья, певица, Янис Тимма, ролик, брак
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