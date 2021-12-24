"Какие кайфовые-е-е", "Люблю". Муж Седоковой показал, как она его "оседлала" и поцеловала

"Бог никогда не дает никому подарка, который они не заслужили. Если он дает нам подарок на Рождество, это потому, что все мы способны понять и принять его. С Рождеством", – подписал видео Тимма.
За несколько часов ролик набрал больше 15 тыс. просмотров.
"Люблю", – прокомментировала пост супруга Седокова.
"Анна как пушинка запрыгнула", – написала venera.koshka.
"Какие кайфовые-е-е", – заметила dianagloster.
"Какое милое домашнее видео", – считает mashamashunichka.
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В сентябре 2020 года Седокова вышла замуж Тимму. Это третий брак певицы. Для Тиммы брак с артисткой – второй. Общих детей у пары пока нет. У Тиммы от предыдущих отношений есть сын Кристиан,
У Седоковой трое детей от предыдуших отношений. Старшая Алина (2004) – дочь от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году. Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.