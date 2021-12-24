"Какие кайфовые-е-е", "Люблю". Муж Седоковой показал, как она его "оседлала" и поцеловала

Певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма поженились чуть больше года назад Фото: annasedokova / Instagram

"Бог никогда не дает никому подарка, который они не заслужили. Если он дает нам подарок на Рождество, это потому, что все мы способны понять и принять его. С Рождеством", – подписал видео Тимма.

За несколько часов ролик набрал больше 15 тыс. просмотров.

"Люблю", – прокомментировала пост супруга Седокова.

"Анна как пушинка запрыгнула", – написала venera.koshka.

"Какие кайфовые-е-е", – заметила dianagloster.

"Какое милое домашнее видео", – считает mashamashunichka.

View this post on Instagram A post shared by * * (@janis.timma)