"Нахлобучить бы", "Сочная женщина". Седокова расставила ноги и обнажила пышную грудь в облегающем платье

Видео Седоковой за первый час после появления в соцсети собрало больше 35 тыс. лайков Фото: annasedokova / Instagram

Образ певицы на видео дополнили черные туфли на шпильке.

"Обезболил, обезболил, меня зажил. Оказалось, я умею без боли жить. Пусть мое обезболивающее держит меня вечно. Держит и не отпускает. Как у тебя с зависимостями?" – подписала она публикацию.

Видео Седоковой за первый час после появления в соцсети собрало больше 35 тыс. лайков.

"Сочная женщина", – написала ewgegka69.

"Такое впечатление, что снимается эротический клип", – отметила rohha555.

"Нахлобучить бы", – прокомментировал vitaliiponomarenko86.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)