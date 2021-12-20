"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова сверкнула грудью и крупным планом показала голый пах

На снимке крупным планом изображена грудь, живот, пах и бедра артистки, при этом ее голова и ноги не поместились в кадр. Судя по интерьеру и бокалу в руке певицы, фото было сделано во время отдыха.

"Хочешь похудеть? Спроси меня как. И совет тут будет очень простой. Осознанное потребление плюс математика. Не стоить есть больше, чем сможешь потратить в сутки. Если ты договоришься со своим организмом без стресса и ультиматумов, то он пойдет тебе навстречу. Разговор непростой, но это того стоит", – поделилась советами под откровенным фото 39-летняя артистка.

"Ого, хорошее туловище", – отреагировали подписчики.

"Анюта, жги, мать", – написали фолловеры.

"Вдохновляющий вид", – прокомментировали снимок пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)