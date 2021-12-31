"Порно какое-то". Седокова в образе сексуальной Снегурочки широко развела ноги перед камерой

Седокова выбрала для фотосессии короткое красное платье без бретелек, дополнив образ шапкой и красными чулками.

На первых двух фото Седокова запечатлена на руках у мужа с высоко поднятой ногой, а на других позирует в кадре, широко расставив ноги перед объективом. На последнем снимке певица изображена в объятиях мужа, оголившего торс.

"Лучший мой подарочек – это ты. Лучшие идеи для семейных фотосессий – у нас", – подписала фото артистка.

"Вау! Вот это самые сексуальные Снегурочка с Дедом Морозом, которых я когда-либо видел", – написал один из подписчиков артистки.

"Красиво, но вульгарно", – прокомментировали снимки Седоковой фолловеры.

"Порно какое-то", – возмутились в сети.

"Вот это муж и жена. Вот это страсть и любовь", – восхитились поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)