"Голая и горячая". 57-летняя Кортни Лав снялась обнаженной с блестящим декором на груди и в зоне паха

Артистка позирует в кадре, расставив широко руки и закрыв глаза. Ее грудь и пах во время съемки прикрывали блестящий декор.

Певица отметила, что разместила снимок, чтобы рассказать о своем выздоровлении – весной 2021 года артистка призналась, что ранее была госпитализирована с весом 44 кг и диагнозом анемия.

"Привет. Я голая и горячая, скоро покажу тебе свою сладкую задницу", – подписала она фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Courtney Love Cobain (@courtneylove)