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13 февраля, 2020
 
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Кортни Лав отмечает полтора года трезвости

Американская певица Кортни Лав призналась, что полтора года не употребляет алкоголь.

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Легенда гранжа долгие годы была алкозависимой
Легенда гранжа долгие годы была алкозависимой
Фото: courtneylove / Instagram

56-летняя американская певица, солистка группы Hole Кортни Лав 12 февраля во время получения музыкальной премии Icon Award от NME Awards в номинации "Легенда" заявила, что также отмечает в этот день полтора года трезвости, сообщается на официальном сайте премии. 

По словам певицы, о награждении она узнала накануне утром, поэтому не подготовилась к выступлению. Импровизируя, Лав призналась, что в этот день у нее двойной праздник.

"В это трудно поверить даже мне. Это довольно странно, но сегодня 18 месяцев, как я трезвая", – заявила артистка. 

ВИДЕО
Видео: NME / YouTube 

Кортни Лав родилась в 1964 году в США. В музыкальном мире певица также известна как вдова лидера группы Nirvana Курта Кобейна – в браке супруги прожили два года.

Кортни Лав предпринимала несколько попыток суицида из-за наркозавиимости. В 1992 году ее едва не лишили родительских прав за употребление героина во время беременности.

В 2007 году по решению суда Лав была вынуждена пройти принудительное лечение от наркозависимости. Избавиться от алкогольной зависимости певице не удавалось в течение долгих лет. 

Теги: алкоголь, Кортни Лав, алкоголизм
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