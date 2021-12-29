"Куколка с потрясающей грудью", "Желаю выйти замуж". Тина Кароль появилась на публике в наряде любимого бренда без бюстгальтера

"Радости духа, ясности ума и куража вам в эти праздничные дни", – обратилась к подписчикам артистка, анонсировав свои новогодние выступления на украинских телеканалах.
"Желаю вам выйти замуж и еще детей побольше. Вы красотка", – оценили образ певицы поклонники.
"Шикарная. Можно миллион раз влюбиться", – написали в сети.
"Куколка с потрясающей грудью", – прокомментировали фото артистки фолловеры.
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Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
Певица сама воспитывает единственного сына Вениамина (2008). Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. Вениамин Огир живет и учится в Лондоне (Великобритания).
Певица часто появляется на публике в откровенных дизайнерских платьях от Mônot.