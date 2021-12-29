"Куколка с потрясающей грудью", "Желаю выйти замуж". Тина Кароль появилась на публике в наряде любимого бренда без бюстгальтера

Тина Кароль: Радости духа, ясности ума и куража вам в эти праздничные дни Фото: _fantina / Instagram

"Радости духа, ясности ума и куража вам в эти праздничные дни", – обратилась к подписчикам артистка, анонсировав свои новогодние выступления на украинских телеканалах.

"Желаю вам выйти замуж и еще детей побольше. Вы красотка", – оценили образ певицы поклонники.

"Шикарная. Можно миллион раз влюбиться", – написали в сети.

"Куколка с потрясающей грудью", – прокомментировали фото артистки фолловеры.

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