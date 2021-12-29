"Развелась – похорошела", "Сразу видно – в поиске". Бывшая жена Прилучного показала родинку на груди и повиляла перед объективом попой

Актриса сперва позирует лицом перед объективом, демонстрируя декольте и родинку на груди, а затем оборачивается спиной и медленно идет в воду, виляя попой.

"Провожаем 2021", – подписала актриса ролик.

"Сразу видно – в поиске", – написали пользователи сети.

"Развелась – похорошела! Девочки, надо вовремя бросать своих алкашей", – написали поклонники.

"Ах, эта родинка меня с ума свела", – прокомментировали ролик фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Agata M (@agataagata)