"Развелась – похорошела", "Сразу видно – в поиске". Бывшая жена Прилучного показала родинку на груди и повиляла перед объективом попой

Актриса сперва позирует лицом перед объективом, демонстрируя декольте и родинку на груди, а затем оборачивается спиной и медленно идет в воду, виляя попой.
"Провожаем 2021", – подписала актриса ролик.
"Сразу видно – в поиске", – написали пользователи сети.
"Развелась – похорошела! Девочки, надо вовремя бросать своих алкашей", – написали поклонники.
"Ах, эта родинка меня с ума свела", – прокомментировали ролик фолловеры.
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Агата Муцениеце родилась в 1989 году в Риге (Латвия). В кино начала сниматься в 2007 году, а спустя четыре года тайно вышла замуж за коллегу Павла Прилучного. В браке у пары родилось двое детей: сын Тимофей (2013) и дочь Мия (2016). В феврале 2020 года супруги сообщили о разводе.