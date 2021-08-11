"Жопка карамельная", "Два дитя, а фигурка, как у девственницы". Экс-жена Прилучного Муцениеце выложила в сеть фото в бикини

На заглавном фото актриса позирует спиной к объективу, стоя на краю бассейна, а на втором снимке запечатлена во время падения в воду.

"Ожидание и реальность", – подписала она фото.

"Жопка карамельная", – оценили фото артистки фолловеры.

"Я херею. Два дитя, а фигурка, как у девственницы", – прокомментировали снимки поклонники.

"Секси", – написали в комментариях подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Agata M (@agataagata)