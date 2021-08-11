"Жопка карамельная", "Два дитя, а фигурка, как у девственницы". Экс-жена Прилучного Муцениеце выложила в сеть фото в бикини

На заглавном фото актриса позирует спиной к объективу, стоя на краю бассейна, а на втором снимке запечатлена во время падения в воду.
"Ожидание и реальность", – подписала она фото.
"Жопка карамельная", – оценили фото артистки фолловеры.
"Я херею. Два дитя, а фигурка, как у девственницы", – прокомментировали снимки поклонники.
"Секси", – написали в комментариях подписчики.
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Агата Муцениеце родилась в 1989 году в Риге (Латвия). В кино начала сниматься в 2007 году, а спустя четыре года тайно вышла замуж за коллегу Павла Прилучного. В браке у пары родилось двое детей: сын Тимофей (2013) и дочь Мия (2016). В феврале 2020 года супруги сообщили о разводе.