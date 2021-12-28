Тина Кароль ответила на вопрос о своем втором замужестве

"Если Тина Кароль во второй раз выйдет замуж, узнает ли об этом Украина?" – спросил у певицы ведущий Даниэль Салем.
"Нет, это будет секрет", – заявила артистка.
Резюмируя, ведущий, который называет себя близким другом певицы, заявил, что сейчас она точно не замужем.
"Я бы знал", – отметил он.
Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
Певица сама воспитывает единственного сына Вениамина (2008). Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. Вениамин Огир живет и учится в Лондоне (Великобритания).