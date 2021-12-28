Тина Кароль ответила на вопрос о своем втором замужестве

"Если Тина Кароль во второй раз выйдет замуж, узнает ли об этом Украина?" – спросил у певицы ведущий Даниэль Салем.

"Нет, это будет секрет", – заявила артистка.

Резюмируя, ведущий, который называет себя близким другом певицы, заявил, что сейчас она точно не замужем.

"Я бы знал", – отметил он.