"Я боюсь осуждения. Но не заслужила ли я, чтобы не летели осуждения в мою сторону?" Тина Кароль высказалась о гастролях в РФ

Тина Кароль: Когда вижу, что к нам приезжают с гастролями, а мы наблюдаем, получается, мы дураки? Фото: ТИНА КАРОЛЬ / Facebook

"Я не давала моральные оценки артистам, когда они уезжали, и не буду давать оценки, когда они сейчас приезжают. За этим должен наблюдать закон и политики. Но есть украинский шоу-бизнес. Шоу-бизнес – это красивый бизнес, это бизнес на шоу. И сегодня политическая повестка диктует, что патриотизм и бизнес никак не связаны. И я задаю себе вопрос: "А что – так можно?", – сказала артистка. – Я очень много потеряла финансово. Но я не жалуюсь, это был мой выбор. Я служила в Вооруженных силах Украины, пела в ансамбле, ездила по гарнизонам".

При этом Тина Кароль подчеркнула, что сама обеспечивает свою семью и свой коллектив.

"Когда вижу, что к нам приезжают с гастролями, а мы просто наблюдаем, тогда, получается, мы дураки? Я говорю сама себе: "Женщина, может, стань смелее?!" Я боюсь осуждения. Но не заслужила ли я уже, чтобы не летели осуждения в мою сторону, – тоже вопрос. С другой стороны, нас толкают к этому", – подчеркнула она.

По словам Тины Кароль, если политика ничего не предлагает взамен, значит, возможна формула "бизнес – это только бизнес". Она отметила, что "постоянное отсутствие правил порождает базар".

"Во всех этих запретах, срывах, скандалах мы выглядим плохо. Внесли в список, потом отменили, потом опять внесли. Пора уже к чему-то прийти. Я даже готова стать родоначальником движения, готова стать первой, кто скажет: "Давайте просто поговорим, давайте найдем форму", – резюмировала певица.