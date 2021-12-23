"Я боюсь осуждения. Но не заслужила ли я, чтобы не летели осуждения в мою сторону?" Тина Кароль высказалась о гастролях в РФ

"Я не давала моральные оценки артистам, когда они уезжали, и не буду давать оценки, когда они сейчас приезжают. За этим должен наблюдать закон и политики. Но есть украинский шоу-бизнес. Шоу-бизнес – это красивый бизнес, это бизнес на шоу. И сегодня политическая повестка диктует, что патриотизм и бизнес никак не связаны. И я задаю себе вопрос: "А что – так можно?", – сказала артистка. – Я очень много потеряла финансово. Но я не жалуюсь, это был мой выбор. Я служила в Вооруженных силах Украины, пела в ансамбле, ездила по гарнизонам".
При этом Тина Кароль подчеркнула, что сама обеспечивает свою семью и свой коллектив.
"Когда вижу, что к нам приезжают с гастролями, а мы просто наблюдаем, тогда, получается, мы дураки? Я говорю сама себе: "Женщина, может, стань смелее?!" Я боюсь осуждения. Но не заслужила ли я уже, чтобы не летели осуждения в мою сторону, – тоже вопрос. С другой стороны, нас толкают к этому", – подчеркнула она.
По словам Тины Кароль, если политика ничего не предлагает взамен, значит, возможна формула "бизнес – это только бизнес". Она отметила, что "постоянное отсутствие правил порождает базар".
"Во всех этих запретах, срывах, скандалах мы выглядим плохо. Внесли в список, потом отменили, потом опять внесли. Пора уже к чему-то прийти. Я даже готова стать родоначальником движения, готова стать первой, кто скажет: "Давайте просто поговорим, давайте найдем форму", – резюмировала певица.
В 2014 году после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума, который состоялся 16 марта того же года, Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые факты и доказательства.
После начала российской агрессии ряд украинских исполнителей отказались ездить на гастроли в страну-агрессор, в то же время некоторые артисты продолжают гастролировать по России и даже переехали жить в эту страну.
Написавший заявление об отставке министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что Украина не может запретить украинским исполнителям ездить зарабатывать в Россию, тут вопрос только в том, как общество будет относиться к таким артистам. "Мы знаем артистов, их больше, которые прекратили выступления в России и сосредоточились на украинском и международном рынках. Но, с другой стороны, мы не можем запретить Ани Лорак, Светлане Лободе или еще кому-то, кому нравится Москва, выступать в Москве. Это их дело", – сказал министр.