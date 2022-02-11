В приложении "Дія" появится услуга подачи заявления о регистрации брака – Федоров

По словам министра, задача Минцифры – не отцифровывать все, а чтобы данные бегали государственными органами вместо людей Фото: Михайло Федоров / Facebook

"Уже скоро можно будет подать онлайн-заявление на брак. Эта услуга у нас в бета-тесте. Но лично все же прийти нужно будет, чтобы поставить подписи. Но уже не нужно лично подавать заявление, выбирать дату брака, как мы все это с вами делали. Теперь это можно будет сделать онлайн", – рассказал министр.

На вопрос, будет ли теперь в "Дії" свидетельство о браке рядом с паспортом, Федоров ответил утвердительно.

"Данный документ обязательно появится. Но сейчас мы на этом не сфокусированы, потому что в получении других услуг он очень не используется. Мы сосредоточены на запуске услуги и стараемся сделать так, чтобы реестры между собой обменивались данными. То есть, чтобы не делать много разных справок, а чтобы реестры сами между собой забирали данные", – подчеркнул он.

Министр добавил, что задача Минцифры – не отцифровывать все, а чтобы данные бегали государственными органами вместо людей.