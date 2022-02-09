В Минцифры рассказали, когда в "Дії" появятся пенсионные удостоверения украинцев

Удостоверение в "Дії" будет иметь одинаковую юридическую силу с бумажным документом Фото: thedigital.gov.ua

Команда разработчиков "Дії" работает над тем, чтобы в марте все желающие владельцы пенсионных удостоверений имели доступ к показу своих документов в приложении.

Отображение будет формироваться автоматически при наличии в реестре оцифрованного образа лица человека, уникального электронного идентификатора (QR-код, штрих-код, цифровой код и т.п.), обеспечивающего передачу информации из реестров. Удостоверение в "Дії" будет иметь одинаковую юридическую силу и срок действия с бумажным и электронным пенсионными удостоверениями.