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В Минцифры рассказали, когда в "Дії" появятся пенсионные удостоверения украинцев

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Удостоверение в "Дії" будет иметь одинаковую юридическую силу с бумажным документом
Удостоверение в "Дії" будет иметь одинаковую юридическую силу с бумажным документом
Фото: thedigital.gov.ua

На Едином государственном веб-портале электронных услуг "Дія" в марте 2022 года может появиться электронное изображение пенсионного удостоверения. Об этом 9 февраля проинформировали в Министерстве цифровой трансформации Украины, сообщает "Укринформ".

Команда разработчиков "Дії" работает над тем, чтобы в марте все желающие владельцы пенсионных удостоверений имели доступ к показу своих документов в приложении.

Отображение будет формироваться автоматически при наличии в реестре оцифрованного образа лица человека, уникального электронного идентификатора (QR-код, штрих-код, цифровой код и т.п.), обеспечивающего передачу информации из реестров. Удостоверение в "Дії" будет иметь одинаковую юридическую силу и срок действия с бумажным и электронным пенсионными удостоверениями.

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года.  Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На портале к концу 2021 года были доступны 72 электронные услуги, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко".

Пенсионный фонд Украины планирует нововведение, при котором к "Дії" добавят пенсионное удостоверение. В проекте постановления ПФУ на сайте Федерации профсоюзов Украины сказано (.pdf), что электронное пенсионное удостоверение в "Дії" может формироваться по желанию пенсионера.

Человек, получивший пенсионное удостоверение или платежную карточку, может дополнительно получить документ в электронной форме. Электронное отображение пенсионного удостоверения формируется средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг с помощью мобильного приложения "Дія".

Теги: пенсии, Пенсионный фонд, пенсионеры, приложение, приложение Дія, Минцифры
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