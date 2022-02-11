"Непростой коррупционный монстр, которого мы преодолеем". Федоров рассказал, какие автоуслуги будут доступны для украинцев в приложении "Дія"

Министр рассказал, что сейчас Минцифры работает над внедрением нескольких автоуслуг Фото: Михайло Федоров / Facebook

Федоров напомнил, что с недавних пор украинцы могут с помощью приложения "Дія" шерить свой техпаспорт на авто с помощью QR-кода или по ссылке. Он отметил, что сейчас Минцифры работает над внедрением других автоуслуг.

"Мы дорабатываем тему автоуслуг. То есть мы сделали водительское удостоверение в "Дії", техпаспорт на авто, автогражданку, и логично, чтобы завершить цикл именно с этими документами, уметь ими делиться – шерить. Теперь мы беремся за разработку услуги оформления авто онлайн – это следующая цель, над которой мы будем работать. Больших "монстров", таких как прописка, мы преодолели. Следующая ступенька – следующий "монстр". Он тоже непрост, коррупционен, но мы его преодолеем", – сказал Федоров.

Что касается растаможки авто онлайн, технически Минцифры уже готовится к этому, говорит Федоров.

По его словам, дело за Министерством финансов и народными депутатами.

"За этот вопрос отвечают Минфин и Верховная Рада в части смены законов. Минцифры отвечает за техническую часть внедрения услуги. Технически мы уже к этому готовимся и решим вопрос при любых обстоятельствах – надеюсь, до конца года. Ожидаем от коллег правовой основы", – отметил он.