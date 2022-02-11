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"Непростой коррупционный монстр, которого мы преодолеем". Федоров рассказал, какие автоуслуги будут доступны для украинцев в приложении "Дія"

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Министр рассказал, что сейчас Минцифры работает над внедрением нескольких автоуслуг
Министр рассказал, что сейчас Минцифры работает над внедрением нескольких автоуслуг
Фото: Михайло Федоров / Facebook

В Минцифре планируют до конца 2022 года ввести услугу таможенного оформления транспортных средств через приложение и портал "Дія". Об этом заявил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью программе ТСН, опубликованном 10 февраля.

Федоров напомнил, что с недавних пор украинцы могут с помощью приложения "Дія" шерить свой техпаспорт на авто с помощью QR-кода или по ссылке. Он отметил, что сейчас Минцифры работает над внедрением других автоуслуг.

"Мы дорабатываем тему автоуслуг. То есть мы сделали водительское удостоверение в "Дії", техпаспорт на авто, автогражданку, и логично, чтобы завершить цикл именно с этими документами, уметь ими делиться – шерить. Теперь мы беремся за разработку услуги оформления авто онлайн – это следующая цель, над которой мы будем работать. Больших "монстров", таких как прописка, мы преодолели. Следующая ступенька – следующий "монстр". Он тоже непрост, коррупционен, но мы его преодолеем", – сказал Федоров.

Что касается растаможки авто онлайн, технически Минцифры уже готовится к этому, говорит Федоров.

По его словам, дело за Министерством финансов и народными депутатами.

"За этот вопрос отвечают Минфин и Верховная Рада в части смены законов. Минцифры отвечает за техническую часть внедрения услуги. Технически мы уже к этому готовимся и решим вопрос при любых обстоятельствах – надеюсь, до конца года. Ожидаем от коллег правовой основы", – отметил он.

Контекст:

С 2019-го по октябрь 2021 года в Украине было растаможено рекордное количество ввезенных авто – 1 613 503 единицы.

15 сентября 2021 года Кабмин Украины одобрил реализацию экспериментального проекта таможенного оформления транспортных средств через приложение и портал "Дія".

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года.  Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На портале к концу 2021 года были доступны 72 электронные услуги, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "єМалятко".

Теги: Верховная Рада, транспорт, автомобили, помощь, документы, вице-премьер, приложение, Михаил Федоров, запуск, приложение Дія, электронные услуги, Минфин, Минцифры
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