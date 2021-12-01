Более половины ввезенных за последние три года в Украину автомобилей старше 10 лет

В 2020 году на украинские номера регистрации перешло 353,4 тыс. подержанных легковых авто Фото: depositphotos.com

Средний возраст вырос вдвое за последние три года – до старта действия льготного растаможивания авто из-за границы он составлял менее пяти лет. С 2019-го по октябрь 2021 года в Украине было растаможено рекордное количество ввезенных авто – 1 613 503 единицы.

Глава Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Украины Олег Назаренко считает, что сложившаяся ситуация невыгодна для Украины и выгодна для ЕС.

"В Украине запрещена регистрация новых автомобилей класса "Евро-4", а старые авто можно зарегистрировать, даже если они соответствуют стандарту "Евро-2". Также в Украине не налажена утилизация подержанных авто, поэтому в ближайшее время государство столкнется с этой проблемой", – заявил он.