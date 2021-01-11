В 2020 году на украинские номера перешли более 350 тыс. "евроблях"

По данным "Укравтопрома", четыре из пяти впервые зарегистрированных в Украине в прошлом году легковых автомобилей были "евробляхами".

В декабре прошлого года на украинские номера перерегистрировали 40 тыс. "евроблях" Фото: Авто Евро Сила / Facebook

В 2020 году на номера украинской регистрации перешли 353,4 тыс. ввезенных из других стран подержанных легковых авто. Об этом сообщает "Укравтопром".

В декабре прошлого года на украинские номера перерегистрировали 40 тыс. "евроблях".

"Большее количество регистраций импортного секонд-хенда фиксировалось только 22 месяца назад", – говорится в сообщении.

По данным "Укравтопрома", за 2020 год в Украине было реализовано 85,5 тыс. новых легковушек. Таким образом, четыре из пяти впервые зарегистрированных в прошлом году легковых автомобилей были "евробляхами".

25 ноября 2018 года вступил в силу закон об изменении ставок акциза для "евроблях". Принятие закона сопровождалось протестами владельцев таких машин.

Верховная Рада 15 мая 2019 года приняла законопроект, продливший до 24 августа переходный период, после которого с владельцев "евроблях" должны были взиматься штрафы за нарушение сроков таможенного оформления. Отсрочку штрафов продлили до 20 ноября 2019 года, затем – до 31 декабря 2019 года.