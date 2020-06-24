В Раде появилось три законопроекта о льготном растаможивании "евроблях"

Речь идет о законопроектах №№3704, 3705 и 3706.
Так, проект закона №3704 предусматривает освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость "операций по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта транспортных средств личного пользования" для участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, а также награжденных государственными наградами Украины.
Законопроект №3705 предлагает исключить акцизный налог на произведенные в Украине и ввезенные из-за границы авто из источников формирования специального фонда госбюджета.
Проект №3706 предлагает отсрочить еще на 180 дней возможность штрафовать владельцев "евроблях", которые в установленном порядке не растаможили авто.
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