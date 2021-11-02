Осталось девять дней. В Гостаможне напомнили об окончании упрощенной растаможки авто на еврономерах

При этом участники боевых действий, находившиеся непосредственно на территории проведения ООС более 90 дней со дня вступления в силу соответствующих законов (с 15 мая 2021 года), могут воспользоваться упрощенной растаможкой по 8 февраля 2022 года включительно.

В ведомстве отметили, что по состоянию на начало ноября 2021 года в Украине оформлено более 66 тыс. автомобилей "на еврономерах". При этом, в государственный бюджет уплачено свыше 2,3 млрд грн.