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Осталось девять дней. В Гостаможне напомнили об окончании упрощенной растаможки авто на еврономерах

Таможенное оформление "евроблях" по упрощенной схеме заканчивается 10 ноября
Таможенное оформление "евроблях" по упрощенной схеме заканчивается 10 ноября
Фото: Авто Евро Сила / Facebook

Воспользоваться упрощенным таможенным оформлением и налогообложением автомобилей "на еврономерах" можно до 10 ноября 2021 года включительно. Об этом 1 ноября сообщает Государственная таможенная служба Украины.

При этом участники боевых действий, находившиеся непосредственно на территории проведения ООС более 90 дней со дня вступления в силу соответствующих законов (с 15 мая 2021 года), могут воспользоваться упрощенной растаможкой по 8 февраля 2022 года включительно.

В ведомстве отметили, что по состоянию на начало ноября 2021 года в Украине оформлено более 66 тыс. автомобилей "на еврономерах". При этом, в государственный бюджет уплачено свыше 2,3 млрд грн.

Контекст:

Упрощенный механизм растаможивания автомобилей на еврономерах (так называемых евроблях) действует в Украине с ноября 2018 года

Верховная Рада 15 мая 2019 года приняла законопроект, продливший до 24 августа переходный период, после которого с владельцев "евроблях" должны были взиматься штрафы за нарушение сроков таможенного оформления. Отсрочку штрафов неоднократно продлевали

В 2020 году на украинские номера регистрации перешло 353,4 тыс. ввезенных из других стран подержанных легковых авто. 

15 апреля 2021 года Верховная Рада на полгода продлила льготное растаможивание автомобилей с иностранной регистрацией, приняв в целом законопроекты №4643-д и №4644-д. Среди прочего законы конкретизируют требования к транспортным средствам, которые будут подлежать льготному таможенному оформлению или могут быть вывезены из Украины на льготных условиях.

В мае этого года президент Владимир Зеленский подписал соответствующие законы о продлении льготного растаможивания авто на еврономерах. Законы были введены в действие с 15 июня.

Теги: транспорт, автомобили, импорт, льготы, штраф, акциз, пошлины, Таможенный кодекс, евробляхи
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