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ОБЩЕСТВО

Водители "евроблях" начали получать штрафы за нерастаможенные авто. В Харькове они выходили на протесты

Полицейские выписывают "евробляхерам" первый штраф за нерастаможенное авто на 8,5 тыс. грн. Если водитель сел за руль такой машины во второй раз, ему выпишут штраф в размере 17 тыс. грн.

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За несколько дней штрафы получили десятки водителей
За несколько дней штрафы получили десятки водителей
Фото: Авто Евро Сила / Facebook

Полицейские получили доступ к электронной базе нерастаможенных авто от Государственной фискальной службы Украины и начали штрафовать их владельцев на месте. Об этом говорится в сюжете телеканала "1+1" 20 января. 

При первом нарушении полиция на месте выписывает штраф за неоформление машины на таможне в размере 8,5 тыс. грн. Если водитель попался во второй раз, его ждет наказание в 17 тыс. грн с изъятием водительского удостоверения. Сейчас такие правонарушения фиксируют только в Харькове и Харьковской области.

Патрульная полиция изучает, как работает система, за несколько дней уже оштрафованы десятки водителей. В полиции убеждены, что действуют в рамках действующего законодательства.

Глава общественной организации "Авто Евро Сила. Харьков" Роман Старченко сообщил местному изданию KHARKIV Today о протестах против действий полиции. По его словам, 18 января у здания управления патрульной полиции в Харьковской области собралось около 50 владельцев автомобилей с иностранными номерами. 

"Одна гражданка уже получила 17 тысяч. Она утром ехала на работу, получила 8, думала, что больше ничего не будет. Ехала с работы, забрали права и выписали 17. Это харьковчанка", – рассказал глава организации. 

В Украине 25 ноября 2018 года вступил в силу закон об изменении ставок акциза для "евроблях". Принятие закона сопровождалось протестами владельцев таких машин.

Верховная Рада 15 мая 2019 года приняла законопроект, продливший до 24 августа переходный период, после которого с владельцев "евроблях" должны были взиматься штрафы за нарушение сроков таможенного оформления. Отсрочку штрафов продлили до 20 ноября 2019 года, затем – до 31 декабря 2019 года.

19 июня группа из более чем 40 народных депутатов зарегистрировала три законопроекта о льготном растаможивании новых и подержанных транспортных средств, ввезенных в Украину.

По оценке авторов законопроектов, по состоянию на 1 мая 2020 года в Украине в режиме временного ввоза или транзита находится 750 тыс. "евроблях", в том числе 500 тыс. – с нарушением сроков и условий режимов. Советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко в ноябре прошлого года предупредил, что больше государство не будет идти на уступки "евробляхерам".

В 2020 году на украинские номера регистрации перешло 353,4 тыс. ввезенных из других стран подержанных легковых авто.

Теги: Харьков, автомобили, штраф, патрульная полиция, автомобиль, Авто Евро Сила, евробляхи, нарушение
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