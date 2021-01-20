Водители "евроблях" начали получать штрафы за нерастаможенные авто. В Харькове они выходили на протесты

Полицейские выписывают "евробляхерам" первый штраф за нерастаможенное авто на 8,5 тыс. грн. Если водитель сел за руль такой машины во второй раз, ему выпишут штраф в размере 17 тыс. грн.

Полицейские получили доступ к электронной базе нерастаможенных авто от Государственной фискальной службы Украины и начали штрафовать их владельцев на месте. Об этом говорится в сюжете телеканала "1+1" 20 января.

При первом нарушении полиция на месте выписывает штраф за неоформление машины на таможне в размере 8,5 тыс. грн. Если водитель попался во второй раз, его ждет наказание в 17 тыс. грн с изъятием водительского удостоверения. Сейчас такие правонарушения фиксируют только в Харькове и Харьковской области.

Патрульная полиция изучает, как работает система, за несколько дней уже оштрафованы десятки водителей. В полиции убеждены, что действуют в рамках действующего законодательства.

Глава общественной организации "Авто Евро Сила. Харьков" Роман Старченко сообщил местному изданию KHARKIV Today о протестах против действий полиции. По его словам, 18 января у здания управления патрульной полиции в Харьковской области собралось около 50 владельцев автомобилей с иностранными номерами.

"Одна гражданка уже получила 17 тысяч. Она утром ехала на работу, получила 8, думала, что больше ничего не будет. Ехала с работы, забрали права и выписали 17. Это харьковчанка", – рассказал глава организации.

В Украине 25 ноября 2018 года вступил в силу закон об изменении ставок акциза для "евроблях". Принятие закона сопровождалось протестами владельцев таких машин.