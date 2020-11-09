В Украине больше не будут выполнять требования владельцев авто на еврономерах – советник министра

Для владельцев авто на еврономерах в Украине обеспечили льготный период перерегистрации и отсрочили штрафы. Больше на уступки им не будут идти, заявил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко.

Государство последние два года выполняло требования, которые выдвигали владельцы авто на еврономерах, ситуацию с этим в Украине урегулировали. Об этом заявил 9 ноября в эфире программы "5 вопросов на злобу дня" на телеканале "Дом" советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко.

"Давайте говорить открыто: эти транспортные средства были завезены, когда у нас волонтеры начали поставлять машины с европейской регистрацией для наших защитников на передовую. И воспользовались этой нормативной щелью многие из тех, кто не захотел выполнять закон и растаможивать свои транспортные средства", – отметил советник.

Он подчеркнул, что нарушителей закона стало много, они сформировались в политические или социальные группы. Правительство и парламент обеспечили владельцам "евроблях" льготный период перерегистрации и отсрочили штрафы.

По словам Мартыненко, если выполнить очередные требования владельцев таких авто, у них вскоре появятся новые.

"У нас в стране есть закон, его нужно выполнять. У нас есть Таможенный кодекс, по которому на растаможивание транспортного средства дается 10 дней. Эти люди уже пошли на нарушение законодательства. Сейчас у нас действует запрет выезжать на этих транспортных средствах на дорогу, и пока еще полиция смотрит на них лояльно", – сказал советник министра.

25 ноября 2018 года вступил в силу закон об изменении ставок акциза для "евроблях". Принятие закона сопровождалось протестами владельцев таких машин.

Верховная Рада 15 мая 2019 года приняла законопроект, продливший до 24 августа переходный период, после которого с владельцев "евроблях" должны были взиматься штрафы за нарушение сроков таможенного оформления. Отсрочку штрафов продлили до 20 ноября 2019 года, затем – до 31 декабря 2019 года.

19 июня группа из более чем 40 народных депутатов зарегистрировала три законопроекта о льготном растаможивании новых и подержанных транспортных средств, ввезенных в Украину.

По оценке авторов законопроектов, по состоянию на 1 мая 2020 года в Украине в режиме временного ввоза или транзита находится 750 тыс. "евроблях", в том числе 500 тыс. – с нарушением сроков и условий режимов.