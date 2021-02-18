Зеленский о льготной растаможке "евроблях": Это разумный компромисс

Изменения в Налоговый и Таможенный кодексы Украины, принятые пока только за основу Верховной Радой, позволят провести государственную регистрацию уже ввезенных автомобилей и повысить безопасность на дорогах, считает президент Владимир Зеленский.

На льготное таможенное оформление дадут 180 дней с момента вступления в силу законов Фото: depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает льготное таможенное оформление автомобилей с европейской регистрацией. Об этом сообщает Офис президента.

Соответствующие изменения в Налоговый и Таможенный кодексы Украины сегодня приняла в первом чтении Верховная Рада.

"Этот законопроект является разумным компромиссом, который, с одной стороны, поможет защитить владельцев уже ввезенных недорогих автомобилей, а с другой – защитит нашу экологию от вредных выбросов, но главное – позволит наконец провести государственную регистрацию этих авто и обеспечить необходимую безопасность всех участников дорожного движения", – считает Зеленский.

Принятые законопроекты предлагают льготную ставку растаможки автомобилей, въехавших на территорию Украины до конца 2020 года. На льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов.

"Формула растаможки не зависит от стоимости машины, не учитываются ее возраст, объем и тип двигателя. Базовая ставка будет колебаться от €0 до €150. А для 2/3 случаев стоимость растаможивания не превышает €1000", – отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Под действие законов будут попадать все транспортные средства с европейской регистрацией, произведенные после 1995 года, соответствующие экологическим стандартам не ниже Евро-2. Растаможен может быть один автомобиль одной категории на одного человека (например, один легковой автомобиль, одни грузовой и один прицеп).

Упрощенный механизм растаможки автомобилей на еврономерах (так называемых евроблях) действует в Украине с ноября 2018 года.

19 июня прошлого года группа из более чем 40 народных депутатов зарегистрировала три законопроекта о льготном растаможивании новых и подержанных транспортных средств, ввезенных в Украину.

По оценке авторов законопроектов, по состоянию на 1 мая 2020 года в Украине в режиме временного ввоза или транзита находилось 750 тыс. "евроблях", в том числе 500 тыс. – с нарушением сроков и условий режимов. Советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко в ноябре прошлого года предупредил, что больше государство не будет идти на уступки "евробляхерам".

В 2020 году на украинские номера регистрации перешло 353,4 тыс. ввезенных из других стран подержанных легковых авто.