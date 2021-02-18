Рада приняла за основу законопроект по доступному растаможиванию "евроблях"

Формула растаможивания ввезенных в Украину автомобилей будет зависеть от возраста, объема и типа двигателя, сказал заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Ковальчук во время представления законопроекта.

В 2020 году на украинские номера перешло более 353 тыс. подержанных авто, ввезенных из других стран Фото: Авто Евро Сила / Facebook

Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект №4643-д, которым предлагается механизм доступного растаможивания ввезенных автомобилей в течение 180 дней. Документ поддержали 295 народных депутатов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Во время представления проекта закона заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Ковальчук отметил, что документ предполагает таможенное оформление транспортных средств, ввезенных на территорию Украины до 31 декабря 2020 года, по новой формуле.

По его словам, формула не будет зависеть от стоимости автомобиля, а только от возраста, объема и типа двигателя.

Согласно тексту документа, его действие не распространяется на транспортные средства, не соответствующие экологическим нормам "Евро-2", имеющие происхождение из страны-агрессора или временно оккупированных территорий.

Действие закона распространяется также на транспортные средства, бывшие в употреблении и классифицируемые по товарным позициям 8702, 8703, 8704 (общей массой до 3,5 тонны), 8711 согласно украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности.

Ставка акцизного налога к уплате состоит из базовой ставки, зависит от возраста авто (от 0 до 15 и более лет) и колеблется от €0 до €150, а также ставок за объем и тип двигателя автомобиля. Водителям транспортных средств, оборудованных исключительно двигателем внутреннего сгорания, нужно дополнительно оплатить €100. Для электрокаров и гибридных авто ставка за тип двигателя автомобиля нулевая.

В зависимости от объема двигателя ставки налога варьируются от €0,2 до €0,5 за 1 см³ объема цилиндров двигателя.

По информации LIGA.net, глава комитета по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев 16 февраля говорил, что Рада рассмотрит законопроект, который предусматривает разовую доступную растаможку для авто на еврономерах по €1 тыс. В тексте принятого законопроекта таких сведений нет.