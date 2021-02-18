ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Рада приняла за основу законопроект по доступному растаможиванию "евроблях"

Формула растаможивания ввезенных в Украину автомобилей будет зависеть от возраста, объема и типа двигателя, сказал заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Ковальчук во время представления законопроекта.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В 2020 году на украинские номера перешло более 353 тыс. подержанных авто, ввезенных из других стран
В 2020 году на украинские номера перешло более 353 тыс. подержанных авто, ввезенных из других стран
Фото: Авто Евро Сила / Facebook

Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект №4643-д, которым предлагается механизм доступного растаможивания ввезенных автомобилей в течение 180 дней. Документ поддержали 295 народных депутатов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Во время представления проекта закона заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Ковальчук отметил, что документ предполагает таможенное оформление транспортных средств, ввезенных на территорию Украины до 31 декабря 2020 года, по новой формуле. 

По его словам, формула не будет зависеть от стоимости автомобиля, а только от возраста, объема и типа двигателя.

Согласно тексту документа, его действие не распространяется на транспортные средства, не соответствующие экологическим нормам "Евро-2", имеющие происхождение из страны-агрессора или временно оккупированных территорий.

Действие закона распространяется также на транспортные средства, бывшие в употреблении и классифицируемые по товарным позициям 8702, 8703, 8704 (общей массой до 3,5 тонны), 8711 согласно украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности.

Ставка акцизного налога к уплате состоит из базовой ставки, зависит от возраста авто (от 0 до 15 и более лет) и колеблется от 0 до 150, а также ставок за объем и тип двигателя автомобиля. Водителям транспортных средств, оборудованных исключительно двигателем внутреннего сгорания, нужно дополнительно оплатить 100. Для электрокаров и гибридных авто ставка за тип двигателя автомобиля нулевая.

В зависимости от объема двигателя ставки налога варьируются от 0,2 до 0,5 за 1 см³ объема цилиндров двигателя.

По информации LIGA.net, глава комитета по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев 16 февраля говорил, что Рада рассмотрит законопроект, который предусматривает разовую доступную растаможку для авто на еврономерах по €1 тыс. В тексте принятого законопроекта таких сведений нет.

В Украине 25 ноября 2018 года вступил в силу закон об изменении ставок акциза для "евроблях". Принятие закона сопровождалось протестами владельцев таких машин.

Верховная Рада 15 мая 2019 года приняла законопроект, продливший до 24 августа переходный период, после которого с владельцев "евроблях" должны были взиматься штрафы за нарушение сроков таможенного оформления. Отсрочку штрафов продлили до 20 ноября 2019 года, затем – до 31 декабря 2019 года.

19 июня прошлого года группа из более чем 40 народных депутатов зарегистрировала три законопроекта о льготном растаможивании новых и подержанных транспортных средств, ввезенных в Украину.

По оценке авторов законопроектов, по состоянию на 1 мая 2020 года в Украине в режиме временного ввоза или транзита находилось 750 тыс. "евроблях", в том числе 500 тыс. – с нарушением сроков и условий режимов. Советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко в ноябре прошлого года предупредил, что больше государство не будет идти на уступки "евробляхерам".

В 2020 году на украинские номера регистрации перешло 353,4 тыс. ввезенных из других стран подержанных легковых авто.

Теги: Верховная Рада, автомобили, законопроект, Александр Ковальчук, евробляхи
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Крус стала героиней греческого глянца и рассказала о борьбе с неграмотностью
Крус стала героиней греческого глянца и рассказала о борьбе с неграмотностью
"Фредди Зибров", "Такой красавчик". Украинский певец удивил сходством с известным британским артистом. Фото
"Фредди Зибров", "Такой красавчик". Украинский певец удивил сходством с известным британским артистом. Фото
  "Отношение первой жены передалось дочке. Они в тандеме. И внучку поставили на ту же волну". Паперный рассказал, почему не общается с дочерью от первого брака
  "Отношение первой жены передалось дочке. Они в тандеме. И внучку поставили на ту же волну". Паперный рассказал, почему не общается с дочерью от первого брака
Стали известны обстоятельства смерти Мягкова – СМИ
Стали известны обстоятельства смерти Мягкова – СМИ
Казанин о Зеленском: Вован такой, мягко говоря, упертый парень. Если что задумал, отговаривать бессмысленно
Казанин о Зеленском: Вован такой, мягко говоря, упертый парень. Если что задумал, отговаривать бессмысленно
"Она жила в бедности, поэтому я на нее даже не обижаюсь". Ступка рассказал о взаимоотношениях с женой
"Она жила в бедности, поэтому я на нее даже не обижаюсь". Ступка рассказал о взаимоотношениях с женой
  "Мама испугалась. Она говорила: "Сделай что-нибудь". Панин рассказал, почему умерла его мать
  "Мама испугалась. Она говорила: "Сделай что-нибудь". Панин рассказал, почему умерла его мать
Художница Барашикова: С портретами Дмитрия Гордона у меня получилась сказочная история, как у Золушки
Художница Барашикова: С портретами Дмитрия Гордона у меня получилась сказочная история, как у Золушки G
Виктория ВОРОНИНА
"Красивая, молодая", "Как ровесница". Мама Каминской взбудоражила аудиторию своим внешним видом
"Красивая, молодая", "Как ровесница". Мама Каминской взбудоражила аудиторию своим внешним видом
Звезда сериала "Сваты" Кошмал рассказала, почему стала веганом
Звезда сериала "Сваты" Кошмал рассказала, почему стала веганом
"Знают, что папа звезда". Дети Пугачевой и Галкина спародировали его фанатов
"Знают, что папа звезда". Дети Пугачевой и Галкина спародировали его фанатов
Брыльска отреагировала на смерть партнера по фильму "Ирония судьбы" Мягкова
Брыльска отреагировала на смерть партнера по фильму "Ирония судьбы" Мягкова
  "Я просто приняла участие, не навредив никому". Мейхер рассказала, почему решила участвовать в шоу "Голос країни"
  "Я просто приняла участие, не навредив никому". Мейхер рассказала, почему решила участвовать в шоу "Голос країни"
"Немного опешила". Психолога Холоденко приняли за уборщицу после тренировки в спортзале
"Немного опешила". Психолога Холоденко приняли за уборщицу после тренировки в спортзале
"Как видите, мужу меня схватить есть за что". Жена Остапчука показала свои ягодицы крупным планом
"Как видите, мужу меня схватить есть за что". Жена Остапчука показала свои ягодицы крупным планом
  Виторган: У моей мамы было шесть сестер и четыре брата. У моего папы в семье тоже было 11 детей
  Виторган: У моей мамы было шесть сестер и четыре брата. У моего папы в семье тоже было 11 детей G
Дмитрий ГОРДОН
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, рассказала, как выживает во время карантина
Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, рассказала, как выживает во время карантина
"Беременна!", "Мимимишность зашкаливает". Каменских обратилась к своим поклонникам
"Беременна!", "Мимимишность зашкаливает". Каменских обратилась к своим поклонникам
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
"Какой шикарный вид!". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук позировала в откровенном платье без бюстгальтера
"Какой шикарный вид!". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук позировала в откровенном платье без бюстгальтера
Боярский госпитализирован спустя 10 дней после вакцинации от коронавируса
Боярский госпитализирован спустя 10 дней после вакцинации от коронавируса
  "Они знают, что это для здоровья". Галкин рассказал, что пьют его с Пугачевой дети для поддержания иммунитета
"Они знают, что это для здоровья". Галкин рассказал, что пьют его с Пугачевой дети для поддержания иммунитета
75-летняя мать Королевой рассказала о своем втором муже
75-летняя мать Королевой рассказала о своем втором муже
  Фалеса: Ани Лорак – ангел. Считаю, что я во многом был неправ
Фалеса: Ани Лорак – ангел. Считаю, что я во многом был неправ
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS