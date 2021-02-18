Рада приняла за основу законопроект по доступному растаможиванию "евроблях"

Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект №4643-д, которым предлагается механизм доступного растаможивания ввезенных автомобилей в течение 180 дней. Документ поддержали 295 народных депутатов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
По его словам, формула не будет зависеть от стоимости автомобиля, а только от возраста, объема и типа двигателя.
Согласно тексту документа, его действие не распространяется на транспортные средства, не соответствующие экологическим нормам "Евро-2", имеющие происхождение из страны-агрессора или временно оккупированных территорий.
Действие закона распространяется также на транспортные средства, бывшие в употреблении и классифицируемые по товарным позициям 8702, 8703, 8704 (общей массой до 3,5 тонны), 8711 согласно украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности.
Ставка акцизного налога к уплате состоит из базовой ставки, зависит от возраста авто (от 0 до 15 и более лет) и колеблется от €0 до €150, а также ставок за объем и тип двигателя автомобиля. Водителям транспортных средств, оборудованных исключительно двигателем внутреннего сгорания, нужно дополнительно оплатить €100. Для электрокаров и гибридных авто ставка за тип двигателя автомобиля нулевая.
В зависимости от объема двигателя ставки налога варьируются от €0,2 до €0,5 за 1 см³ объема цилиндров двигателя.
По информации LIGA.net, глава комитета по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев 16 февраля говорил, что Рада рассмотрит законопроект, который предусматривает разовую доступную растаможку для авто на еврономерах по €1 тыс. В тексте принятого законопроекта таких сведений нет.
В Украине 25 ноября 2018 года вступил в силу закон об изменении ставок акциза для "евроблях". Принятие закона сопровождалось протестами владельцев таких машин.
Верховная Рада 15 мая 2019 года приняла законопроект, продливший до 24 августа переходный период, после которого с владельцев "евроблях" должны были взиматься штрафы за нарушение сроков таможенного оформления. Отсрочку штрафов продлили до 20 ноября 2019 года, затем – до 31 декабря 2019 года.
19 июня прошлого года группа из более чем 40 народных депутатов зарегистрировала три законопроекта о льготном растаможивании новых и подержанных транспортных средств, ввезенных в Украину.
По оценке авторов законопроектов, по состоянию на 1 мая 2020 года в Украине в режиме временного ввоза или транзита находилось 750 тыс. "евроблях", в том числе 500 тыс. – с нарушением сроков и условий режимов. Советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко в ноябре прошлого года предупредил, что больше государство не будет идти на уступки "евробляхерам".
В 2020 году на украинские номера регистрации перешло 353,4 тыс. ввезенных из других стран подержанных легковых авто.