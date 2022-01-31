До конца этого года качественным интернетом должны быть покрыты все международные трассы Украины – Федоров

9,3 млн украинцев в 2021 году перешли с 3G на 4G, сообщил Федоров Фото: Михайло Федоров / Facebook

"Согласно лицензиям, полученным операторами мобильной связи в рамках запуска LTE 4G, до конца этого года качественным интернетом должны быть покрыты все международные трассы. Но два оператора – "Киевстар" и Vodafone – ускорились в этом направлении, потому что понимают важность развития цифровой инфраструктуры", – сказал министр.

По его словам, за полтора года 3,7 млн украинцев впервые получили доступ к скоростному мобильному интернету по технологии LTE, а 9,3 млн перешли с 3G на 4G.