Федоров про "єПідтримку": К нам приходило около 5000 обращений в секунду

"По нашим подсчетам, к нам должно прийти почти 8 млн пользователей – колоссальная цифра не только для государственного приложения, но и для любого бизнеса. Это впервые в истории Украины такое количество людей получило госуслугу в такие сжатые сроки. Поэтому мы потратили много усилий, чтобы подготовиться к этому моменту: проводили стресс-тесты, переехали в два дата-центра, переписывали блоки в приложении для оптимизации", – отметил министр.
По его словам, у команды ведомства появилось новое понимание, как работать с большими нагрузками.
"В рамках "єПідтримки" мы обновили максимальный рекорд: к нам приходило около 5000 обращений в секунду. Мы тесно сотрудничали с банковской системой и платежными средствами. Теперь мы знаем все необходимые нюансы для таких проектов, которые могут появиться в будущем. Также проект показал, что можно улучшить для более надежной работы. Из того, что поняли, – взаимодействие с реестрами требует существенного пересмотра. Да, у нас есть большое количество запросов, но это больше создает проблемы не нам, а госреестрам, с которыми мы связаны. Поэтому одна из целей, которые ставит наша команда, – развивать не только экосистему "Дії", но и подтягивать к этому уровню другие госреестры", – пояснил Федоров.
13 декабря, в день запуска бета-тестирования услуги "єПідтримка", в приложении "Дія" произошел сбой. В частности, невозможно было сгенерировать COVID-сертификат. Пользователи также сообщали, что у них не отображаются все документы, сгенерированные в "Дії".
15 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался против коронавируса в Украине, получит по программе "єПідтримка" по 1 тыс. грн. В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно будет потратить на определенный перечень услуг (сфера культуры, туризма и спорта) для поддержки бизнеса в условиях пандемии.
Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.
Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца следующего года. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 до 19 декабря и после.
Деньги граждане получают на специальную виртуальную платежную карту. Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики.
Президент заявлял, что полностью вакцинированные украинцы старше 60 лет с января 2022 года смогут потратить 1 тыс. грн за прививку на социальные нужды, в частности на покупку лекарств.
В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн.
27 декабря в Минэкономики Украины сообщили, что программой "єПідтримка" воспользовались 6,5 млн украинцев.