ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Федоров про "єПідтримку": К нам приходило около 5000 обращений в секунду

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Федоров: В рамках "єПідтримки" мы обновили максимальный рекорд
Федоров: В рамках "єПідтримки" мы обновили максимальный рекорд
Фото: Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

С началом работы программы "єПідтримка" Минцифры столкнулось с существенным ростом нагрузки на свои системы. Об этом в колонке на "Обозревателе" заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"По нашим подсчетам, к нам должно прийти почти 8 млн пользователей – колоссальная цифра не только для государственного приложения, но и для любого бизнеса. Это впервые в истории Украины такое количество людей получило госуслугу в такие сжатые сроки. Поэтому мы потратили много усилий, чтобы подготовиться к этому моменту: проводили стресс-тесты, переехали в два дата-центра, переписывали блоки в приложении для оптимизации", – отметил министр.

По его словам, у команды ведомства появилось новое понимание, как работать с большими нагрузками.

"В рамках "єПідтримки" мы обновили максимальный рекорд: к нам приходило около 5000 обращений в секунду. Мы тесно сотрудничали с банковской системой и платежными средствами. Теперь мы знаем все необходимые нюансы для таких проектов, которые могут появиться в будущем. Также проект показал, что можно улучшить для более надежной работы. Из того, что поняли, – взаимодействие с реестрами требует существенного пересмотра. Да, у нас есть большое количество запросов, но это больше создает проблемы не нам, а госреестрам, с которыми мы связаны. Поэтому одна из целей, которые ставит наша команда, – развивать не только экосистему "Дії", но и подтягивать к этому уровню другие госреестры", – пояснил Федоров.

13 декабря, в день запуска бета-тестирования услуги "єПідтримка", в приложении "Дія" произошел сбой. В частности, невозможно было сгенерировать COVID-сертификат. Пользователи также сообщали, что у них не отображаются все документы, сгенерированные в "Дії".

Контекст:

15 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался против коронавируса в Украине, получит по программе "єПідтримка" по 1 тыс. грн. В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно будет потратить на определенный перечень услуг (сфера культуры, туризма и спорта) для поддержки бизнеса в условиях пандемии.

Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.

Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца следующего годаВыплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 до 19 декабря и после.

Деньги граждане получают на специальную виртуальную платежную картуУкраинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики.

Президент заявлял, что полностью вакцинированные украинцы старше 60 лет с января 2022 года смогут потратить 1 тыс. грн за прививку на социальные нужды, в частности на покупку лекарств.

В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн.

27 декабря в Минэкономики Украины сообщили, что программой "єПідтримка" воспользовались 6,5 млн украинцев.

Теги: Украина, вакцинация, документы, сбой, госреестр, Михаил Федоров, приложение Дія, коронавирус, Минцифры, COVID-сертификат, єПідтримка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вау, вау, вау, какая красивая!" Вера Брежнева снялась полуголой для глянцевого журнала
"Вау, вау, вау, какая красивая!" Вера Брежнева снялась полуголой для глянцевого журнала
Тоня Матвиенко показала родных братьев – иконописца и священнослужителя
Тоня Матвиенко показала родных братьев – иконописца и священнослужителя
"Меньше слов". Министр Федоров на камеру обнимал жену за пятую точку и целовал ей ноги. Видео
"Меньше слов". Министр Федоров на камеру обнимал жену за пятую точку и целовал ей ноги. Видео
"Сногсшибательная". Каменских снялась в соблазнительном платье с необычным декольте
"Сногсшибательная". Каменских снялась в соблазнительном платье с необычным декольте
"Для тех, кто любит впечатления". Кулинарный эксперт рассказал, как быстро приготовить лосось под соусом из шампанского и яиц
"Для тех, кто любит впечатления". Кулинарный эксперт рассказал, как быстро приготовить лосось под соусом из шампанского и яиц
"Срочно огнетушитель". Звезда испанского телевидения Педроче снялась в прозрачном мини-платье без бюстгальтера
"Срочно огнетушитель". Звезда испанского телевидения Педроче снялась в прозрачном мини-платье без бюстгальтера
"Что сказать? Талант". Нардеп Гончаренко умилил сеть песней Кутуньо в исполнении своего сына. Видео
"Что сказать? Талант". Нардеп Гончаренко умилил сеть песней Кутуньо в исполнении своего сына. Видео
"Киска". Кристина Асмус снялась в платье-комбинации с глубоким декольте
"Киска". Кристина Асмус снялась в платье-комбинации с глубоким декольте
  Ефросинина: У меня все началось с орального секса. Я хотела быть девственницей до замужества
  Ефросинина: У меня все началось с орального секса. Я хотела быть девственницей до замужества
"Хмельная лебедушка". Волочкова удивила подписчиков своим взглядом на новом фото
"Хмельная лебедушка". Волочкова удивила подписчиков своим взглядом на новом фото
"Сиськи выпали". 52-летняя Зета-Джонс лежа сделала селфи в бикини
"Сиськи выпали". 52-летняя Зета-Джонс лежа сделала селфи в бикини
Стало известно, кто заменит Влада Яму на "1+1"
Стало известно, кто заменит Влада Яму на "1+1"
  "Так каламбурить – себя не уважать". Лазарев назвал "днищем" новогоднюю песню распавшегося четыре года назад дуэта "Потап и Настя"
  "Так каламбурить – себя не уважать". Лазарев назвал "днищем" новогоднюю песню распавшегося четыре года назад дуэта "Потап и Настя"
"Евгений, как хотите, но худануть не помешает", "Стал, как все депутаты". В сети обсуждают новое фото Кошевого
"Евгений, как хотите, но худануть не помешает", "Стал, как все депутаты". В сети обсуждают новое фото Кошевого
  "Раздеться не могла, не говоря об оргазме". Ефросинина рассказала, что ей помогло испытать наслаждение от секса
  "Раздеться не могла, не говоря об оргазме". Ефросинина рассказала, что ей помогло испытать наслаждение от секса
Черная косынка, наряды от Dolce&Gabbana и халат. Пять с половиной самых обсуждаемых образов Тимошенко в 2021 году
Черная косынка, наряды от Dolce&Gabbana и халат. Пять с половиной самых обсуждаемых образов Тимошенко в 2021 году
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вернусь через пару годиков – всем п...здец". Богдан выехал из Украины и показал колоритное фото из-за границы (415046)
2
"Хорошие сиськи". Рианна показала голую грудь и эротично оттопырила пятую точку (132194)
3
"Сисюнечка". У Кунаки во время съемки на пляже выпала грудь из декольте (123737)
4
"Неузнаваемая", "Офигенно". 43-летняя Ани Лорак расставила ноги перед объективом в очень коротком платье (111257)
5
"Да, что с людьми время делает", "Уже в кадр не влезает". 45-летний Пикалов из "Квартал 95" снялся в костюме розового зайца (53153)
6
"Каменских номер два", "Вульгарно". Блогер Вербинец засветила промежность на пляже (43713)
7
"Без трусов?" Асмус без нижнего белья прыгнула перед камерой (39279)
8
"У вас между ног кусты растут?", "Пошлейшее видео". 39-летняя Водонаева без трусов снялась с широко расставленными ногами (33666)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS