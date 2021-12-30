Федоров про "єПідтримку": К нам приходило около 5000 обращений в секунду

"По нашим подсчетам, к нам должно прийти почти 8 млн пользователей – колоссальная цифра не только для государственного приложения, но и для любого бизнеса. Это впервые в истории Украины такое количество людей получило госуслугу в такие сжатые сроки. Поэтому мы потратили много усилий, чтобы подготовиться к этому моменту: проводили стресс-тесты, переехали в два дата-центра, переписывали блоки в приложении для оптимизации", – отметил министр.

По его словам, у команды ведомства появилось новое понимание, как работать с большими нагрузками.

"В рамках "єПідтримки" мы обновили максимальный рекорд: к нам приходило около 5000 обращений в секунду. Мы тесно сотрудничали с банковской системой и платежными средствами. Теперь мы знаем все необходимые нюансы для таких проектов, которые могут появиться в будущем. Также проект показал, что можно улучшить для более надежной работы. Из того, что поняли, – взаимодействие с реестрами требует существенного пересмотра. Да, у нас есть большое количество запросов, но это больше создает проблемы не нам, а госреестрам, с которыми мы связаны. Поэтому одна из целей, которые ставит наша команда, – развивать не только экосистему "Дії", но и подтягивать к этому уровню другие госреестры", – пояснил Федоров.

13 декабря, в день запуска бета-тестирования услуги "єПідтримка", в приложении "Дія" произошел сбой. В частности, невозможно было сгенерировать COVID-сертификат. Пользователи также сообщали, что у них не отображаются все документы, сгенерированные в "Дії".