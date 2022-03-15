Власти Украины ежедневно работают над тем, чтобы заработал коридор из Мариуполя – Кирилл Тимошенко

За время войни было отработано 26 гуманитарных коридоров, удалось вывезти из горячих точек около 150 тыс. человек Фото: пресс-служба Офиса президента

"Сейчас вся страна наблюдает, что будет с Мариуполем, и мы уже четвертый день пытаемся доехать до Мариуполя – сейчас гуманитарный конвой стоит в 60 км от города, но его не пропускают. Вчера [в воскресенье, 13 марта] мы смогли добиться того, чтобы люди хотя бы частными машинами уехали, и часть автомобилей смогла уехать, сейчас их принимают в Запорожской области. Гуманитарная колонна с едой, водой, большая колонна с автобусами стоит, и россияне их не пропускают", – заявил он.

Тимошенко добавил, что команда президента Украины делает все возможное, чтобы решить эту проблему.

Наряду с этим есть примеры успешной работы гуманитарных коридоров и эвакуации населения. Такие коридоры существуют двух видов, подчеркнул Тимошенко, – те, которые были организованы "Укрзалізницею", и реализованные благодаря автотранспорту.

"Пока военные занимаются войной, наша задача – гуманитарная ситуация, эвакуация и многие другие вопросы. Если говорить о гуманитарных коридорах, то был опыт Харькова, Киева, где в первую очередь "Укрзалізниця" эвакуировала людей. И за все время "Укрзалізницею" было эвакуировано более 2 млн человек, это действительно большая цифра, и большое спасибо "Укрзалізниці", которая вывозит людей в безопасные регионы, – сказал заместитель руководителя ОП. – Есть и второй вид гуманитарных коридоров, которые мы делаем из городов, где идут более активные боевые действия. Это касается Луганской области, Донбасса, Сумской, Киевской и Запорожской областей. За все время было отработано 26 гуманитарных коридоров, это были в основном автобусы, которые вывезли около 150 тыс. человек", – сообщил Тимошенко.





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