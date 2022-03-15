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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Власти Украины ежедневно работают над тем, чтобы заработал коридор из Мариуполя – Кирилл Тимошенко

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За время войни было отработано 26 гуманитарных коридоров, удалось вывезти из горячих точек около 150 тыс. человек
За время войни было отработано 26 гуманитарных коридоров, удалось вывезти из горячих точек около 150 тыс. человек
Фото: пресс-служба Офиса президента

Несмотря на все усилия украинской власти, российские оккупанты сопротивляются открытию гуманитарного коридора из Мариуполя, отметил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в прямом эфире информационного марафона. Видео он опубликовал в своем Telegram.

"Сейчас вся страна наблюдает, что будет с Мариуполем, и мы уже четвертый день пытаемся доехать до Мариуполя – сейчас гуманитарный конвой стоит в 60 км от города, но его не пропускают. Вчера [в воскресенье, 13 марта] мы смогли добиться того, чтобы люди хотя бы частными машинами уехали, и часть автомобилей смогла уехать, сейчас их принимают в Запорожской области. Гуманитарная колонна с едой, водой, большая колонна с автобусами стоит, и россияне их не пропускают", – заявил он.

Тимошенко добавил, что команда президента Украины делает все возможное, чтобы решить эту проблему.

Наряду с этим есть примеры успешной работы гуманитарных коридоров и эвакуации населения. Такие коридоры существуют двух видов, подчеркнул Тимошенко, – те, которые были организованы "Укрзалізницею", и реализованные благодаря автотранспорту.

"Пока военные занимаются войной, наша задача – гуманитарная ситуация, эвакуация и многие другие вопросы. Если говорить о гуманитарных коридорах, то был опыт Харькова, Киева, где в первую очередь "Укрзалізниця" эвакуировала людей. И за все время "Укрзалізницею" было эвакуировано более 2 млн человек, это действительно большая цифра, и большое спасибо "Укрзалізниці", которая вывозит людей в безопасные регионы, – сказал заместитель руководителя ОП. – Есть и второй вид гуманитарных коридоров, которые мы делаем из городов, где идут более активные боевые действия. Это касается Луганской области, Донбасса, Сумской, Киевской и Запорожской областей. За все время было отработано 26 гуманитарных коридоров, это были в основном автобусы, которые вывезли около 150 тыс. человек", – сообщил Тимошенко.


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр города Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

Попытки эвакуации жителей из Мариуполя и доставки туда гуманитарной помощи предпринимались неоднократно, все они сорвались из-за обстрелов оккупантами гуманитарного коридора. Президент Украины заявил, что оккупанты сознательно срывают эвакуацию из Мариуполя, поскольку у них есть приказ "держать город в заложниках, издеваться над ним".

14 марта части жителей удалось выехать из города по гуманитарному коридору на частных автомобилях. Местные власти сообщили, что коридор Мариуполь – Мелекино – Портовское – Мангуш – Бердянск – Запорожье – единственный, который работает, хотя гарантировать полную безопасность по нему невозможно. По предварительным данным, город покинуло не менее 160 автомобилей.  

По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло 2357 жителей. Но Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек

Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.

Теги: Укрзалізниця, Мариуполь, эвакуация, гуманитарный коридор, война России против Украины, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, российские оккупанты
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