Зеленский: Ответственность за военные преступления для российских военнослужащих неизбежна

Он напомнил, что 14 марта Евросоюз утвердил четвертый санкционный пакет против России.

"Четвертый и, я уверен, что не последний. Мы работаем с партнерами над новыми ограничениями, которые будут применены против российского государства. Каждый, кто отвечает за войну, каждый, кто отвечает за разрушение демократии, каждый, кто отвечает за репрессии против людей, каждый получит ответ. Ответ мира. И это только начало", – сказал президент.

Он убежден, что "ответственность за военные преступления для российских военнослужащих неизбежна".

"Ответственность за сознательно созданную гуманитарную катастрофу в украинских городах неизбежна. Весь мир видит, что происходит в Мариуполе, Харькове, Чернигове, Сумах, Ахтырке, Гостомеле, Ирпене. Во всех наших городах. Все наши партнеры проинформированы о преступлениях оккупантов против мирных людей и местного самоуправления в Херсонской и Запорожской областях. Во временно оккупированных районах. За это будет ответ. Обязательно. За сорванные гуманитарные коридоры. Обязательно", – сказал президент.

Он сообщил, что в течение 14 марта удалось эвакуировать из населенных пунктов в Киевской и Луганской областях 3806 украинцев, но колонну с гуманитарной помощью для Мариуполя Донецкой области в очередной не пропустили в город. Она остается в Бердянске Запорожской области.

"Но мы будем стараться. Будем делать все, чтобы мариупольцы получили продукты, воду и медикаменты, – пообещал Зеленский. – Полную информацию о действиях оккупантов на украинской земле предоставил в разговорах с друзьями и партнерами нашего государства. Каждое агрессивное действие оккупантов только подталкивает мир к новым санкционным решениям".

Война России против Украины. Главное (обновляется)