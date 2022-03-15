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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Ответственность за военные преступления для российских военнослужащих неизбежна

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Зеленский: Каждое агрессивное действие оккупантов только подталкивает мир к новым санкционным решениям
Зеленский: Каждое агрессивное действие оккупантов только подталкивает мир к новым санкционным решениям 
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Россия понесет ответственность за нападение на Украину и военные преступления, которые она совершает, а мир продолжит вводить против нее санкции. Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении за 14 марта, которое опубликовано на странице Офиса президента в Facebook.

Он напомнил, что 14 марта Евросоюз утвердил четвертый санкционный пакет против России.

"Четвертый и, я уверен, что не последний. Мы работаем с партнерами над новыми ограничениями, которые будут применены против российского государства. Каждый, кто отвечает за войну, каждый, кто отвечает за разрушение демократии, каждый, кто отвечает за репрессии против людей, каждый получит ответ. Ответ мира. И это только начало", – сказал президент.

Он убежден, что "ответственность за военные преступления для российских военнослужащих неизбежна".

"Ответственность за сознательно созданную гуманитарную катастрофу в украинских городах неизбежна. Весь мир видит, что происходит в Мариуполе, Харькове, Чернигове, Сумах, Ахтырке, Гостомеле, Ирпене. Во всех наших городах. Все наши партнеры проинформированы о преступлениях оккупантов против мирных людей и местного самоуправления в Херсонской и Запорожской областях. Во временно оккупированных районах. За это будет ответ. Обязательно. За сорванные гуманитарные коридоры. Обязательно", – сказал президент.

Он сообщил, что в течение 14 марта удалось эвакуировать из населенных пунктов в Киевской и Луганской областях 3806 украинцев, но колонну с гуманитарной помощью для Мариуполя Донецкой области в очередной не пропустили в город. Она остается в Бердянске Запорожской области.

"Но мы будем стараться. Будем делать все, чтобы мариупольцы получили продукты, воду и медикаменты, – пообещал Зеленский. – Полную информацию о действиях оккупантов на украинской земле предоставил в разговорах с друзьями и партнерами нашего государства. Каждое агрессивное действие оккупантов только подталкивает мир к новым санкционным решениям". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/909947116342586/

Контекст:

Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах.  

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН (International Court of Justice), потребовав привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. 7–8 марта в суде прошли первые слушания по иску Украины против РФ по делу об обвинениях в геноциде. Россия отказалась от участия в них

Прокурор Международного уголовного суда (International Criminal Court) Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, но 3 марта сообщил о начале расследования.

Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека, потребовав, среди прочего, в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Позднее суд распространил эти меры на все запросы по этому поводу частных лиц – включая, как разъясняла Верховная Рада, все будущие жалобы против РФ. Также суд потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи для мирных граждан. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что международные инстанции заставят Россию ответить за все преступления, которые она совершила на территории Украины. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Харьков, Чернигов, Сумы, демократия, Гостомель, Мариуполь, Ирпень, репрессии, Владимир Зеленский, преступление, российская агрессия, война России против Украины, Ахтырка
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