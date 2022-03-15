Зеленский: Российские войска сегодня – один из поставщиков техники для нашей армии

Зеленский: За 19 дней российская армия потеряла в Украине убитыми больше, чем за две кровавые и многолетние войны в Чечне. Ради чего? Фото: president.gov.ua

"Завершился 19-й день нашего сопротивления. Исторической войны. Еще один тяжелый день, который все же приближает нас к победе, приближает мир для Украины. По-прежнему враг растерян. Они не ожидали такого сопротивления. Верили своей пропаганде, которая десятилетиями лжет о нас. До сих пор не могут прийти в себя, но уже стали понимать, что войной они ничего не добьются", – сказал Зеленский.

Он заявил, что это знают российские военнослужащие, которые бегут с поля боя и бросают технику.

"Мы берем трофеи и используем их для защиты Украины. Российские войска сегодня – фактически один из поставщиков техники для нашей армии. Они и в страшном сне не могли это представить", – убежден глава государства.

Далее Зеленский обратился на русском языке к российским солдатам – "тем, которые уже зашли на нашу землю и которых еще только собираются отправить воевать против нас".

"Российские срочники! Послушайте меня особенно внимательно. Российские офицеры! Вы-то все уже поняли. У Украины вы ничего не заберете. Вы будете забирать жизни – вас очень много. Но и вашу жизнь тоже заберут. Ради чего вам погибать? И зачем? Я знаю, что вы хотите выжить. Мы слышали в перехватах ваших разговоров, что вы на самом деле думаете об этой войне, об этом позоре и о своем государстве. Ваши разговоры друг с другом, ваши звонки домой родным – мы слышим все это. Мы делаем выводы. Мы знаем, кто вы такие. Поэтому я предлагаю вам выбор: от имени украинского народа мы даем вам шанс, шанс выжить. Если сдадитесь нашим силам, мы будем обращаться с вами так, как и положено обращаться с людьми. Именно с людьми – достойно. Как с вами не обращались в вашей армии. И как ваша армия не обращается с нашей. Выбирайте", – сказал Зеленский.

Он заявил, что российская армия в Украине продолжает нести "сокрушительные потери".

"Уже скоро количество сбитых вертолетов России достигнет сотни единиц. Боевых самолетов они потеряли уже 80. Сотни танков, тысячи единиц другой техники... За 19 дней российская армия потеряла в Украине убитыми больше, чем за две кровавые и многолетние войны в Чечне. Ради чего?" – сказал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)