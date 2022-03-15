Зеленский – россиянам: Пока ваша страна не закрылась от всего мира, превратившись в очень большую Северную Корею, вы должны бороться

"Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попытки донести правду. Тем, кто борется с дезинформацией и рассказывает правду, реальные факты своим друзьям, своим близким и родным", – сказал Зеленский.
Отдельно он поблагодарил редактора российского "Первого канала" Марину Овсянникову, которая 14 марта ворвалась в прямой эфир программы "Время" с плакатом, на котором был призыв остановить войну с Украиной.
"[Я благодарен] тем, кто не боится протестовать. Пока еще ваша страна не закрылась окончательно от всего мира, превратившись в очень большую Северную Корею, вы должны бороться. Вы должны не потерять и свой шанс", – сказал Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня 20-й день войны в Украине. По данным телеканала BFMTV, президент РФ Владимир Путин в разговорах с западными лидерами "не проявляет воли к прекращению войны", поэтому против РФ готовят новые санкции.
С первого дня вторжения по всему миру проходят акции солидарности с Украиной.
Россияне тоже выходят митинговать, но ни одна акция еще не была массовой.
Зеленский уже неоднократно с начала войны обращался к россиянам и отдельно к российским солдатам и их матерям. "Если у вас появляется хоть малейшее подозрение, что вашего сына могут отправить воевать против Украины, действуйте немедленно! Не отдавайте своего сына на смерть или в плен", – сказал Зеленский матерям российских солдат 11 марта.