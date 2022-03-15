Зеленский – россиянам: Пока ваша страна не закрылась от всего мира, превратившись в очень большую Северную Корею, вы должны бороться

"Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попытки донести правду. Тем, кто борется с дезинформацией и рассказывает правду, реальные факты своим друзьям, своим близким и родным", – сказал Зеленский.

Отдельно он поблагодарил редактора российского "Первого канала" Марину Овсянникову, которая 14 марта ворвалась в прямой эфир программы "Время" с плакатом, на котором был призыв остановить войну с Украиной.

"[Я благодарен] тем, кто не боится протестовать. Пока еще ваша страна не закрылась окончательно от всего мира, превратившись в очень большую Северную Корею, вы должны бороться. Вы должны не потерять и свой шанс", – сказал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)