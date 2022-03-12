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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский – матерям российских солдат: Действуйте немедленно! Не отдавайте сына на смерть

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Зеленский российским матерям: Не отдавайте своих детей на войну на чужой земле!
Зеленский – российским матерям: Не отдавайте своих детей на войну на чужой земле! 
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении за 11 марта обратился к матерям российских военнослужащих с призывом сделать все возможное, чтобы они не попали в Украину. Обращение опубликовано на странице Офиса президента в Facebook.

"Хочу еще раз сказать для всех российских матерей. Особенно для матерей срочников. Не отдавайте своих детей на войну на чужой земле! Не верьте обещаниям, что их отправят просто куда-то на учения или просто куда-то в небоевые условия. Проверяйте, где ваш сын. И если у вас появляется хоть малейшее подозрение, что вашего сына могут отправить воевать против Украины, действуйте немедленно! Не отдавайте своего сына на смерть или в плен", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина никогда не хотела и не хочет этой войны, но "будет защищаться столько, сколько придется". 

Зеленский также сообщил, что за две недели войны в Украине погибло около 12 тыс. человек, а "количество раненых оккупантов – в разы больше". Кроме того, он рассказал, что тысяче российских солдат были взяты в плен.

"Повторяем каждому из оккупантов: вы еще можете спастись. В любой момент. Просто сложите оружие и уходите с нашей земли к себе домой", – сказал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/405434924678258/

Контекст:

Перед началом вторжения, по оценке США, Россия накопила на границе с Украиной около 150 тыс. военнослужащих. По состоянию на 8 марта, как считают в разведке НАТО, РФ задействовала в Украине все силы, которые планировала. 

9 марта в министерстве обороны России впервые официально признали, что на территории Украины воюют в том числе солдаты срочной службы. Хотя за день до этого президент РФ Владимира Путин пообещал не использовать резервистов и срочников в войне в Украине. 

По данным американской разведки, за 13 дней войны Россия потеряла от 8% до 10% военного имущества, которое она использовала для вторжения.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, агрессия, вторжение, российская агрессия, война России против Украины
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