Зеленский – матерям российских солдат: Действуйте немедленно! Не отдавайте сына на смерть

"Хочу еще раз сказать для всех российских матерей. Особенно для матерей срочников. Не отдавайте своих детей на войну на чужой земле! Не верьте обещаниям, что их отправят просто куда-то на учения или просто куда-то в небоевые условия. Проверяйте, где ваш сын. И если у вас появляется хоть малейшее подозрение, что вашего сына могут отправить воевать против Украины, действуйте немедленно! Не отдавайте своего сына на смерть или в плен", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина никогда не хотела и не хочет этой войны, но "будет защищаться столько, сколько придется".

Зеленский также сообщил, что за две недели войны в Украине погибло около 12 тыс. человек, а "количество раненых оккупантов – в разы больше". Кроме того, он рассказал, что тысяче российских солдат были взяты в плен.

"Повторяем каждому из оккупантов: вы еще можете спастись. В любой момент. Просто сложите оружие и уходите с нашей земли к себе домой", – сказал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)