Советник мэра Мариуполя сообщил, что в городе могло погибнуть 20 тыс. жителей. Официально подтверждено 2357 жертв

Он уточнил, что пока точно подсчитать количество жертв российской агрессии невозможно.
"У нас есть данные, которые, мы уверены, не отвечают действительности, потому что это данные, полученные от полиции, согласованные с медучреждениями, которые остались. Это малая горстка людей, о которых мы знаем. На вчера это было 1800 с небольшим человек. Еще четыре дня назад мы говорили об "оптимистичном" сценарии – порядка 10 тыс. жертв на сейчас. Но с увеличенной интенсивностью и с той жестокостью, которая возросла в разы, мы смело можем говорить о том, что если сейчас завершится блокада, произойдет деблокирование и мы сможем приступить хотя бы к поиску этих людей, то уже на сейчас количество жертв будет приближаться к 20 тыс.", – сказал Андрющенко.
Он рассказал, что, по оценкам властей, в городе остается около 350 тыс. человек.
"И если [деблокирование] не произойдет в ближайшие дни, то количество жертв будет приближаться к 350 тыс.", – сказал советник мэра.
Он сообщил, что на улицах города лежат тела погибших – из-за обстрелов их невозможно захоронить.
"Хоронят кто где кого – во дворах, на улицах, когда появляется возможность... Тем не менее у нас улицы усеяны трупами, потому что из-за интенсивности обстрелов люди не могут выйти на улицу даже похоронить своих близких. Муниципальные службы не работают, рабочее кладбище контролируется российской армией... Смерть – она везде, ее видно", – сказал Андрющенко.
Он считает, что у российских войск ест команда "просто уничтожать город".
"Из нас делают другой символ... Хотят показать всему человечеству, что будет, если кто-то не принимает "русский мир" на его условиях. Тут нечего брать, нечем руководить, тут скоро не будет людей. Тут все говорит о том, что людей сознательно заперли в городе и уничтожают, одного за другим", – сказал советник мэра.
После интервью Андрющенко, в ночь на 15 марта Мариупольский горсовет подчеркнул в Telegram, что сейчас официально подтверждена гибель 2357 жителей города.
"Да, есть разная информация о количестве погибших в Мариуполе от вражеских действий российских оккупантов – от нескольких сотен до десятков тысяч человек. Но официальная и подтвержденная информация по состоянию на конец 14 марта – 2357 погибших мариупольцев. Все остальные данные по этому поводу – не соответствуют действительности", – отметили в горсовете.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр города Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
Попытки эвакуации жителей из Мариуполя и доставки туда гуманитарной помощи предпринимались неоднократно, все они сорвались из-за обстрелов оккупантами гуманитарного коридора. Президент Украины заявил, что оккупанты сознательно срывают эвакуацию из Мариуполя, поскольку у них есть приказ "держать город в заложниках, издеваться над ним".
14 марта части жителей удалось выехать из города по гуманитарному коридору на частных автомобилях. Местные власти сообщили, что коридор Мариуполь – Мелекино – Портовское – Мангуш – Бердянск – Запорожье – единственный, который работает, хотя гарантировать полную безопасность по нему невозможно. По предварительным данным, город покинуло не менее 160 автомобилей.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.