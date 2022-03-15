"Азов" показал с дрона разрушения в Мариуполе. Власти заявили, что около 80% жилого фонда непригодны для проживания

Практически во всех многоэтажных домах, которые попали в кадр, видны значительные повреждения Скриншот: АЗОВ - Маріуполь / Telegram

На видео можно рассмотреть, что в Мариуполе большие разрушения. Практически во всех многоэтажных домах, которые попали в кадр, видны значительные повреждения, некоторые продолжают гореть, над городом черные клубы дыма.

Также на видео зафиксирован момент попадания ракеты в один из домов.

Канал CNN, который анализировал видео, сообщил, что дрон начал съемку в промышленной зоне на западе Мариуполя и двигался на север в сторону торгового центра "Эпицентр". От этого гипермаркета практически ничего не осталось.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 14 марта в интервью каналу "Настоящее время" рассказал, что в городе около 80% жилого фонда непригодны для проживания.

Андрющенко сообщил, что Левобережный район, где до нападения России жило 135 тыс. человек, "полностью уничтожен".

"Не осталось ни одного дома, пригодного для проживая, – подчеркнул советник мэра. – Сейчас уничтожается Центральный район. Это самый большой район, в котором было самое большое количество проживающих и самое большое количество многоэтажных домов. Все многоэтажные дома уже уничтожены. Тут находится историческая часть города, тут постоянно продолжаются обстрелы, бомбардировки. Можно смело утверждать, что и Центральный район на 90% уже не приспособлен для жилья".

Два других района города – Приморский и Кальмиусский – тоже подвергаются атакам "разной степени интенсивности".

"Если на сейчас взять жилую инфраструктуру города, то смело можна утверждать, что в городе порядка 80% жилого фонда непригодны для жилья. Из них не менее 80% непригодно к восстановлению никогда", – сказал Андрющенко.

По оценкам властей, сейчас в городе остается около 350 тыс. человек.