"Азов" показал с дрона разрушения в Мариуполе. Власти заявили, что около 80% жилого фонда непригодны для проживания

На видео можно рассмотреть, что в Мариуполе большие разрушения. Практически во всех многоэтажных домах, которые попали в кадр, видны значительные повреждения, некоторые продолжают гореть, над городом черные клубы дыма.
Также на видео зафиксирован момент попадания ракеты в один из домов.
Канал CNN, который анализировал видео, сообщил, что дрон начал съемку в промышленной зоне на западе Мариуполя и двигался на север в сторону торгового центра "Эпицентр". От этого гипермаркета практически ничего не осталось.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 14 марта в интервью каналу "Настоящее время" рассказал, что в городе около 80% жилого фонда непригодны для проживания.
Андрющенко сообщил, что Левобережный район, где до нападения России жило 135 тыс. человек, "полностью уничтожен".
"Не осталось ни одного дома, пригодного для проживая, – подчеркнул советник мэра. – Сейчас уничтожается Центральный район. Это самый большой район, в котором было самое большое количество проживающих и самое большое количество многоэтажных домов. Все многоэтажные дома уже уничтожены. Тут находится историческая часть города, тут постоянно продолжаются обстрелы, бомбардировки. Можно смело утверждать, что и Центральный район на 90% уже не приспособлен для жилья".
Два других района города – Приморский и Кальмиусский – тоже подвергаются атакам "разной степени интенсивности".
"Если на сейчас взять жилую инфраструктуру города, то смело можна утверждать, что в городе порядка 80% жилого фонда непригодны для жилья. Из них не менее 80% непригодно к восстановлению никогда", – сказал Андрющенко.
По оценкам властей, сейчас в городе остается около 350 тыс. человек.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр города Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
Попытки эвакуации жителей из Мариуполя и доставки туда гуманитарной помощи предпринимались неоднократно, все они сорвались из-за обстрелов оккупантами гуманитарного коридора. Президент Украины заявил, что оккупанты сознательно срывают эвакуацию из Мариуполя, поскольку у них есть приказ "держать город в заложниках, издеваться над ним".
14 марта части жителей удалось выехать из города по гуманитарному коридору на частных автомобилях. Местные власти сообщили, что коридор Мариуполь – Мелекино – Портовское – Мангуш – Бердянск – Запорожье – единственный, который работает, хотя гарантировать полную безопасность по нему невозможно. По предварительным данным, город покинуло не менее 160 автомобилей.
По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло 2357 жителей. Но Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.