В Мариуполе сегодня будет работать гуманитарный коридор для частного транспорта – ОП

Он напомнил, что в целях безопасности рекомендуется не фотографировать во время движения по маршруту, удалить все мессенджеры и фото с телефонов, прибыть в Васильевку до 18.00.

"В том случае, если до 18.00 не удается добраться до Васильевки, "советуем сделать остановку на ночь в Бердянске или Токмаке", – отметил Тимошенко.

Накануне заместитель руководителя ОП констатировал, что, несмотря на все усилия украинской власти, российские оккупанты сопротивляются открытию гуманитарного коридора в Мариуполь.

"Сейчас вся страна наблюдает, что будет с Мариуполем, и мы уже четвертый день пытаемся доехать до Мариуполя – сейчас гуманитарный конвой стоит в 60 км от города, но его не пропускают. Вчера мы смогли добиться того, чтобы люди хотя бы частными машинами уехали, и часть автомобилей смогла уехать, сейчас их принимают в Запорожской области. Гуманитарная колонна с едой, водой, большая колонна с автобусами стоит, и россияне их не пропускают", – отметил он в понедельник вечером в прямом эфире информационного марафона.

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