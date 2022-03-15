ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе сегодня будет работать гуманитарный коридор для частного транспорта – ОП

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Попытки эвакуации жителей из Мариуполя и доставки туда гуманитарной помощи предпринимались неоднократно
Попытки эвакуации жителей из Мариуполя и доставки туда гуманитарной помощи предпринимались неоднократно
Фото: пресс-служба Офиса президента

Во вторник, 15 марта, по маршруту Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Запорожье работает гуманитарный коридор для частного автотранспорта. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он напомнил, что в целях безопасности рекомендуется не фотографировать во время движения по маршруту, удалить все мессенджеры и фото с телефонов, прибыть в Васильевку до 18.00.

"В том случае, если до 18.00 не удается добраться до Васильевки, "советуем сделать остановку на ночь в Бердянске или Токмаке", – отметил Тимошенко.

Накануне заместитель руководителя ОП констатировал, что, несмотря на все усилия украинской власти, российские оккупанты сопротивляются открытию гуманитарного коридора в Мариуполь.

"Сейчас вся страна наблюдает, что будет с Мариуполем, и мы уже четвертый день пытаемся доехать до Мариуполя – сейчас гуманитарный конвой стоит в 60 км от города, но его не пропускают. Вчера мы смогли добиться того, чтобы люди хотя бы частными машинами уехали, и часть автомобилей смогла уехать, сейчас их принимают в Запорожской области. Гуманитарная колонна с едой, водой, большая колонна с автобусами стоит, и россияне их не пропускают", – отметил он в понедельник вечером в прямом эфире информационного марафона.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр города Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

Попытки эвакуации жителей из Мариуполя и доставки туда гуманитарной помощи предпринимались неоднократно, все они сорвались из-за обстрелов оккупантами гуманитарного коридора. Президент Украины заявил, что оккупанты сознательно срывают эвакуацию из Мариуполя, поскольку у них есть приказ "держать город в заложниках, издеваться над ним".

14 марта части жителей удалось выехать из города по гуманитарному коридору на частных автомобилях. Местные власти сообщили, что коридор Мариуполь – Мелекино – Портовское – Мангуш – Бердянск – Запорожье – единственный, который работает, хотя гарантировать полную безопасность по нему невозможно. По предварительным данным, город покинуло не менее 160 автомобилей.

По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло 2357 жителей. Но Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек.

Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.

Теги: Запорожье, автомобили, война, Мариуполь, эвакуация, гуманитарный коридор, вторжение, Васильевка, обстрелы, война России против Украины, Кирилл Тимошенко, российские оккупанты, Токмак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Правда существует". На антивоенном концерте Oxxxymiron в поддержку украинцев зрители скандировали знаменитую речевку о Путине. Видео
"Правда существует". На антивоенном концерте Oxxxymiron в поддержку украинцев зрители скандировали знаменитую речевку о Путине. Видео
Руслана обратилась к мировому сообществу с заявлением о похищении украинских активистов российскими оккупантами с целью физического устранения
Руслана обратилась к мировому сообществу с заявлением о похищении украинских активистов российскими оккупантами с целью физического устранения
  Джамала: Муж разбудил меня и сказал: "Началась война. Россия на нас напала". Было принято решение двигаться к границе
  Джамала: Муж разбудил меня и сказал: "Началась война. Россия на нас напала". Было принято решение двигаться к границе
  "Мы выехали, когда до российских танков оставалось 10 км". Кондратюк покинул Киев почти за две недели до обстрела его дома
  "Мы выехали, когда до российских танков оставалось 10 км". Кондратюк покинул Киев почти за две недели до обстрела его дома
  "Я кажу "ні" жахливій цій війні!" После нападения РФ на Украину Могилевская и Рыбчинский изменили слова песни "Місяць". Видео
  "Я кажу "ні" жахливій цій війні!" После нападения РФ на Украину Могилевская и Рыбчинский изменили слова песни "Місяць". Видео
Нина Матвиенко напомнила российским оккупантам о расплате за разрушенные украинские города и убитых мирных жителей. Видео
Нина Матвиенко напомнила российским оккупантам о расплате за разрушенные украинские города и убитых мирных жителей. Видео
  Кикабидзе: Хочу украинцам сказать, что преклоняюсь перед их героизмом. Они борются не только за Украину, но и за Европу
  Кикабидзе: Хочу украинцам сказать, что преклоняюсь перед их героизмом. Они борются не только за Украину, но и за Европу
"Какие же они конченые". Каминская показала, как в РФ две нерпы стреляют из автоматов. Видео
"Какие же они конченые". Каминская показала, как в РФ две нерпы стреляют из автоматов. Видео
Дорофеева о запретных списках РФ: Горжусь быть в этом лайнапе
Дорофеева о запретных списках РФ: Горжусь быть в этом лайнапе
"Я это Украина". Могилевская записала обращение к Байдену
"Я – это Украина". Могилевская записала обращение к Байдену
"Важная задача – держать информационный фронт". Скрипка создал Telegram-канал широкого профиля
"Важная задача – держать информационный фронт". Скрипка создал Telegram-канал широкого профиля
Евгений Рыбчинский: Несмотря на то, что у меня четверо детей и еще несколько законных оснований уехать, был, есть и останусь в Украине
Евгений Рыбчинский: Несмотря на то, что у меня четверо детей и еще несколько законных оснований уехать, был, есть и останусь в Украине
Мозговая: Война все и всех проверяет и проверит на вшивость
Мозговая: Война все и всех проверяет и проверит на вшивость
Макаревич показал на реальном примере, как происходит зомбирование людей. Видео
Макаревич показал на реальном примере, как происходит зомбирование людей. Видео
"Мой сын знает, что русские наши враги, из-за которых плачет мама". Звезда "Крепостной" Денисенко рассказала, куда с мужем выехала из-за войны России против Украины
"Мой сын знает, что русские – наши враги, из-за которых плачет мама". Звезда "Крепостной" Денисенко рассказала, куда с мужем выехала из-за войны России против Украины
Maruv после нападения РФ на Украину снялась для российского глянца. Певица рассказала изданию страны-агрессора о своей беременности
Maruv после нападения РФ на Украину снялась для российского глянца. Певица рассказала изданию страны-агрессора о своей беременности
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Morgenshtern выпустил антивоенную песню, в которой использовал высказывание Гордона в адрес российских оккупантов в Украине. Видео (57814)
2
Украинское консульство в Турции отказалось продлевать загранпаспорта детям поддерживающей Путина Егоровой (26950)
3
"Такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб". Синельников поделился, какие сообщения ему написала Тодоренко (25189)
4
"Каждый боец должен поставить целью уничтожение этого позора чеченского народа". Рыбчинский объявил вознаграждение за голову Кадырова (23915)
5
Нагиев попрощался с подписчиками в Instagram, брея голову под песню Гребенщикова "Поезд в огне" (23839)
6
"Паша снял свой бронежилет и надел на ребенка. Вражеская пуля оборвала его жизнь". Найдено тело убитого оккупантами актера Паши Ли (20443)
7
Макаревич показал на реальном примере, как происходит зомбирование людей. Видео (18677)
8
"Мы выехали, когда до российских танков оставалось 10 км". Кондратюк покинул Киев почти за две недели до обстрела его дома (17381)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS