В Мариуполе сегодня будет работать гуманитарный коридор для частного транспорта – ОП

Он напомнил, что в целях безопасности рекомендуется не фотографировать во время движения по маршруту, удалить все мессенджеры и фото с телефонов, прибыть в Васильевку до 18.00.
"В том случае, если до 18.00 не удается добраться до Васильевки, "советуем сделать остановку на ночь в Бердянске или Токмаке", – отметил Тимошенко.
Накануне заместитель руководителя ОП констатировал, что, несмотря на все усилия украинской власти, российские оккупанты сопротивляются открытию гуманитарного коридора в Мариуполь.
"Сейчас вся страна наблюдает, что будет с Мариуполем, и мы уже четвертый день пытаемся доехать до Мариуполя – сейчас гуманитарный конвой стоит в 60 км от города, но его не пропускают. Вчера мы смогли добиться того, чтобы люди хотя бы частными машинами уехали, и часть автомобилей смогла уехать, сейчас их принимают в Запорожской области. Гуманитарная колонна с едой, водой, большая колонна с автобусами стоит, и россияне их не пропускают", – отметил он в понедельник вечером в прямом эфире информационного марафона.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр города Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
Попытки эвакуации жителей из Мариуполя и доставки туда гуманитарной помощи предпринимались неоднократно, все они сорвались из-за обстрелов оккупантами гуманитарного коридора. Президент Украины заявил, что оккупанты сознательно срывают эвакуацию из Мариуполя, поскольку у них есть приказ "держать город в заложниках, издеваться над ним".
14 марта части жителей удалось выехать из города по гуманитарному коридору на частных автомобилях. Местные власти сообщили, что коридор Мариуполь – Мелекино – Портовское – Мангуш – Бердянск – Запорожье – единственный, который работает, хотя гарантировать полную безопасность по нему невозможно. По предварительным данным, город покинуло не менее 160 автомобилей.
По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло 2357 жителей. Но Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.