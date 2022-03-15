Оккупанты захватили сотрудника ГСЧС, который эвакуировал людей из Гостомеля

Родные и сотрудники похищенного Алексея Данченко просят помочь освободить его из плена оккупантов и предоставить любую известную информацию о нем и месте его нахождения Фото: ДСНС України / Telegram

"Наша служба всегда приходит на помощь, и это не только наша обязанность, это наш человеческий зов – спасать и помогать. Но сейчас и нам нужна ваша помощь! Во время исполнения служебных обязанностей в плен к российским оккупантам попал наш коллега Алексей Данченко, помощник начальника смены оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины в Киевской области", – говорится в сообщении.

Родные и сотрудники похищенного спасателя просят помочь освободить его из плена оккупантов и предоставить любую известную информацию о нем и месте его нахождения по номерам телефонов: 101, 112, (044) 425-43-01.

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