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В Киеве ночью прогремело несколько взрывов. В 10-этажку попал снаряд, произошел пожар – ГСЧС

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В доме произошел пожар после попадания снаряда
В доме произошел пожар после попадания снаряда
Фото: ДСНС України / Facebook

Ночью 15 марта в Киеве прогремело несколько взрывов, спасателей вызывали в три района столицы, сообщили в Госслужбе чрезвычайных ситуаций Общественному.

Позже пресс-центр ГСЧС проинформировал о попадании снаряда в жилой 10-этажный дом на улице Мостицкой (Подольский район Киева). 

В результате попадания боеприпаса загорелись первые пять этажей. К 7 утра пожар был ликвидирован. 

В релизе сказано, что пожарные спасли одного человека, он был госпитализирован. О погибших не сообщается.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/332944848873411

Также под обстрел попал двухэтажный частный дом в районе Осокорков, уточнили в ГСЧС. Дом загорелся, жертв и пострадавших нет.

Киев 14 марта тоже подвергался обстрелам. Около 5.00, по предварительной информации, артиллерийский снаряд попал в один из девятиэтажных домов в Оболонском районе. В результате вспыхнул пожар и произошло частичное разрушение здания, сгорели припаркованные рядом автомобили. Около 11.15 в результате обстрела оккупантами произошел пожар в пятиэтажном доме в Подольском районе (на Куреневке), обломки ракеты упали на дорогу, повредив троллейбус. Кроме того, есть повреждения и в девятиэтажном доме, который находится рядом. В результате атак погибло два жителя столицы, сообщал мэр Виталий Кличко. 

Война России против Украины. Главное

Контекст:

С начала масштабного вторжения в Украину российские оккупанты пытаются захватить такие крупные города, как Киев, Сумы, Чернигов, Харьков, Мариуполь, Николаев.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, пожар, ГСЧС, боеприпасы, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, взрывы, разрушения, российские оккупанты
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