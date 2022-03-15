В Киеве ночью прогремело несколько взрывов. В 10-этажку попал снаряд, произошел пожар – ГСЧС

Позже пресс-центр ГСЧС проинформировал о попадании снаряда в жилой 10-этажный дом на улице Мостицкой (Подольский район Киева).

В результате попадания боеприпаса загорелись первые пять этажей. К 7 утра пожар был ликвидирован.

В релизе сказано, что пожарные спасли одного человека, он был госпитализирован. О погибших не сообщается.

Также под обстрел попал двухэтажный частный дом в районе Осокорков, уточнили в ГСЧС. Дом загорелся, жертв и пострадавших нет.

Киев 14 марта тоже подвергался обстрелам. Около 5.00, по предварительной информации, артиллерийский снаряд попал в один из девятиэтажных домов в Оболонском районе. В результате вспыхнул пожар и произошло частичное разрушение здания, сгорели припаркованные рядом автомобили. Около 11.15 в результате обстрела оккупантами произошел пожар в пятиэтажном доме в Подольском районе (на Куреневке), обломки ракеты упали на дорогу, повредив троллейбус. Кроме того, есть повреждения и в девятиэтажном доме, который находится рядом. В результате атак погибло два жителя столицы, сообщал мэр Виталий Кличко.

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