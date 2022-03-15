Зеленский о переговорах между Украиной и Россией: Довольно неплохо, как мне доложили

Он рассказал, что с лидерами других государств обсуждал вопрос завершения войны "как можно скорее честным миром".
"Над этим трудилась и наша делегация на переговорах с российской стороной. Довольно неплохо, как мне доложили. Но посмотрим. Продолжат завтра", – сказал президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного российского вторжения Россия и Украина провели три раунда переговоров в очном формате. Они проходят в Беларуси.
Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля. Основной их целью было прекращение огня и боевых действий на территории Украины. По словам советника главы Офиса президенты Украины Михаила Подоляка, "стороны определи ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения".
Второй раунд состоялся 3 марта. После него украинская делегация сообщила, что не получила результатов, на которые рассчитывала. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что гуманитарные коридоры – это "программа-минимум" переговоров.
Третий раунд прошел 7 марта. "Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены", – сообщил Подоляк после встречи.
После этого переговоры продолжились в формате видеосвязи.
13 марта Подоляк сообщил, что на сессии 14 марта должны быть подведены предварительные итоги. 14 марта он заявил, что "коммуникация тяжело, но идет" и что переговорный процесс поставлен на техническую паузу до 15 марта.