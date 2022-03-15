Зеленский о переговорах между Украиной и Россией: Довольно неплохо, как мне доложили

Он рассказал, что с лидерами других государств обсуждал вопрос завершения войны "как можно скорее честным миром".

"Над этим трудилась и наша делегация на переговорах с российской стороной. Довольно неплохо, как мне доложили. Но посмотрим. Продолжат завтра", – сказал президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)