Подоляк о встрече Зеленского и Путина: Нам уже не так долго к этому идти

Подоляк: Мы за каждую жизнь людей. Мы хотим, чтобы их не убивали, чтобы не рушили нашу инфраструктуру Фото: president.gov.ua

"Я думаю, что нам уже не так долго к этому идти. Я не готов сказать, что эта встреча может состояться в ближайшее время. День, два, три – нет. Какое-то время еще займет, но будем стараться, чтобы это было как можно быстрее. Потому что мы за каждую жизнь людей. Мы хотим, чтобы их не убивали, чтобы не рушили нашу инфраструктуру", – заявил Подоляк.

По его словам, сейчас Украина продолжает искать место проведения переговоров между лидерами Украины и России и нарабатывать пакет договоренностей, который будет учитывать исключительно важные для Украины позиции.

"Когда они будут наработаны, согласованы предварительно, тогда президенты смогут встретиться и проработать уже конечные положения мирного договора", – сказал он, добавив, что Зеленский не подпишет никаких неэффективных и невыгодных для Украины договоров о мире.

По словам Подоляка, со стороны России уже выразили готовность к прямой межпрезидентской встрече.

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