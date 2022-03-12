Зеленский о ядерных угрозах Путина: Это блеф. Одно дело – быть убийцей. Другое дело – самоубийцей

"Думаю, это блеф. Одно дело – быть убийцей. Другое дело – быть самоубийцей", – сказал Зеленский.
Он отметил, что применение ядерного оружия будет угрожать и самому Путину с его близкими.
"Любое применение ядерного оружия будет означать конец не только для человека, который его применит. Но и для всего, что в принципе может быть дорогостоящим в жизни для этого человека", – отметил президент Украины.
Журналистка спросила, считает ли Зеленский ошибкой подписание Украиной Будапештского меморандума, согласно которому она добровольно отказалась от ядерного арсенала.
"Это было ошибкой для подписантов – нарушить условия Будапештского меморандума. Почему? Потому что в мире есть такие страны, которые хотят ядерное оружие или знают, что соседи хотят их захватить или отобрать у них какую-то территорию. Если бы "Будапешт" действовал, можно было бы говорить этим странам: "Вот гарантии безопасности, которые вы можете получить, и потому даже не думайте о ядерном оружии", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что нападение РФ на Украину дает четкий сигнал всему миру, что гарантии не работают, даже когда под ними подписались самые сильные государства (согласно договору, гарантии безопасности Украине предоставляли Россия, Великобритания и США).
"Россия сама нам гарантировала безопасность. А теперь сама пытается нас уничтожить. Кто теперь на свете будет надеяться на силу договоров, если боится за свое существование? Поэтому ощутимо наказать Россию за это вторжение в Украину и добиться освобождения нашей территории – это в действительности восстановить силу международного права. Запад способен это сделать", – убежден глава государства.
В конце февраля 2022 года, после вторжения в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Глава Кремля объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.
США осудили решение Путина. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.
В МИД Украины считают, что это был способ надавить на украинскую делегацию перед первым раундом переговоров между Украиной и Россией.