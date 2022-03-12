Зеленский о ядерных угрозах Путина: Это блеф. Одно дело – быть убийцей. Другое дело – самоубийцей

Зеленский: Любое применение ядерного оружия будет означать конец не только для человека, который его применит Фото: president.gov.ua

"Думаю, это блеф. Одно дело – быть убийцей. Другое дело – быть самоубийцей", – сказал Зеленский.

Он отметил, что применение ядерного оружия будет угрожать и самому Путину с его близкими.

"Любое применение ядерного оружия будет означать конец не только для человека, который его применит. Но и для всего, что в принципе может быть дорогостоящим в жизни для этого человека", – отметил президент Украины.

Журналистка спросила, считает ли Зеленский ошибкой подписание Украиной Будапештского меморандума, согласно которому она добровольно отказалась от ядерного арсенала.

"Это было ошибкой для подписантов – нарушить условия Будапештского меморандума. Почему? Потому что в мире есть такие страны, которые хотят ядерное оружие или знают, что соседи хотят их захватить или отобрать у них какую-то территорию. Если бы "Будапешт" действовал, можно было бы говорить этим странам: "Вот гарантии безопасности, которые вы можете получить, и потому даже не думайте о ядерном оружии", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что нападение РФ на Украину дает четкий сигнал всему миру, что гарантии не работают, даже когда под ними подписались самые сильные государства (согласно договору, гарантии безопасности Украине предоставляли Россия, Великобритания и США).

"Россия сама нам гарантировала безопасность. А теперь сама пытается нас уничтожить. Кто теперь на свете будет надеяться на силу договоров, если боится за свое существование? Поэтому ощутимо наказать Россию за это вторжение в Украину и добиться освобождения нашей территории – это в действительности восстановить силу международного права. Запад способен это сделать", – убежден глава государства.