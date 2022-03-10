Грозев: Боюсь, Путин может применить ядерное оружие против Польши

"Я считаю, что он не может это сделать [в Украине]. Потому что этого никто в России не поймет, не оправдает. А тем более, если он хочет вообще иметь контроль над этой территорией, то это ему не нужно. Я боюсь, что он готов применить ядерное тактическое оружие против стран, которые помогают Украине, включая натовские страны. Тем более – натовские страны", – подчеркнул Грозев.
Он предположил, что целью Путина может стать Польша.
"Я реально боюсь, что он может вот сейчас отомстить Польше из-за того, что Польша таким, скользким, путем помогает Украине... Это вполне в его психологическом профиле. После чего, конечно, начнется уже война с НАТО. И тогда вопрос закрытия неба [над Украиной] будет решен автоматически", – сказал журналист.
"То есть вы думаете, что он ядерную бомбу на Польшу может сбросить?" – перепросила Бацман.
"Ну так многие люди, близкие к Путину, считают", – ответил Грозев.
Россия и США владеют крупнейшими ядерными арсеналами в мире. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), на них приходится более 90% мирового ядерного оружия.
В конце февраля 2022 года, после вторжения в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Глава Кремля объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.
США осудили решение Путина. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.
В МИД Украины считают, что это был способ надавить на украинскую делегацию перед первым раундом переговоров между Украиной и Россией.