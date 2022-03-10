Грозев: Боюсь, Путин может применить ядерное оружие против Польши

Грозев: Я реально боюсь, что он может отомстить Польше Скриншот: Редакция / YouTube

"Я считаю, что он не может это сделать [в Украине]. Потому что этого никто в России не поймет, не оправдает. А тем более, если он хочет вообще иметь контроль над этой территорией, то это ему не нужно. Я боюсь, что он готов применить ядерное тактическое оружие против стран, которые помогают Украине, включая натовские страны. Тем более – натовские страны", – подчеркнул Грозев.

Он предположил, что целью Путина может стать Польша.

"Я реально боюсь, что он может вот сейчас отомстить Польше из-за того, что Польша таким, скользким, путем помогает Украине... Это вполне в его психологическом профиле. После чего, конечно, начнется уже война с НАТО. И тогда вопрос закрытия неба [над Украиной] будет решен автоматически", – сказал журналист.

"То есть вы думаете, что он ядерную бомбу на Польшу может сбросить?" – перепросила Бацман.

"Ну так многие люди, близкие к Путину, считают", – ответил Грозев.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube