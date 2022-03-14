Переговоры России и Украины поставлены на паузу до завтра – Подоляк

"В переговорах взята техническая пауза до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и для уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются", – написал он.
У перемовинах взято технічну паузу до завтра. Для додаткової роботи в робочих підгрупах й уточнення окремих визначень. Перемовини тривають…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022
Ранее этим же днем, говоря о переговорах, Подоляк отмечал, что коммуникация тяжело, но идет.
"Стороны активно выражают свои позиции уже уточненные. Коммуникация тяжело, но идет. Причина разногласий в том, что у нас очень разные политические системы. Украина – свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия – это ультимативное подавление собственного общества", – сообщал он.
Сторони активно висловлюють свої позиції, вже уточнені. Комунікація важко, але йде. Причина розбіжностей у тому, що ми маємо дуже різні політичні системи. Україна – це вільний діалог у суспільстві та обов'язковий консенсус. Росія – це ультимативне придушення власного суспільства. pic.twitter.com/Kow8UuT9Gv— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного российского вторжения Россия и Украина провели три раунда переговоров в очном формате.
Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в районе украино-белорусской границы. Основной их целью было прекращение огня и боевых действий на территории Украины. По словам Подоляка, "стороны определи ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения".
Второй раунд состоялся 3 марта. После него украинская делегация сообщила, что не получила результатов, на которые рассчитывала. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что гуманитарные коридоры – это "программа-минимум" переговоров.
Третий раунд прошел 7 марта. "Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены", – сообщил Подоляк по завершении переговоров.
После этого переговоры по поводу российской агрессии продолжились в формате видеосвязи. 13 марта Подоляк говорил, что на сессии 14 марта должны быть подведены предварительные итоги.