Переговоры России и Украины поставлены на паузу до завтра – Подоляк

По словам Подоляка, паузу взяли для дополнительной работы в рабочих подгруппах Фото: president.gov.ua

"В переговорах взята техническая пауза до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и для уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются", – написал он.

У перемовинах взято технічну паузу до завтра. Для додаткової роботи в робочих підгрупах й уточнення окремих визначень. Перемовини тривають… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

Ранее этим же днем, говоря о переговорах, Подоляк отмечал, что коммуникация тяжело, но идет.

"Стороны активно выражают свои позиции уже уточненные. Коммуникация тяжело, но идет. Причина разногласий в том, что у нас очень разные политические системы. Украина – свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия – это ультимативное подавление собственного общества", – сообщал он.

Сторони активно висловлюють свої позиції, вже уточнені. Комунікація важко, але йде. Причина розбіжностей у тому, що ми маємо дуже різні політичні системи. Україна – це вільний діалог у суспільстві та обов'язковий консенсус. Росія – це ультимативне придушення власного суспільства. pic.twitter.com/Kow8UuT9Gv — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)